轉職接種中心渡難關 復帶團遇舊伙伴相擁欲泣 疫下傷別領隊路 重踏他鄉嘆滄桑

（步向復常系列．一）

新冠疫情肆虐3年，旅遊業首當其衝，受防疫限制影響，出入境旅行團近乎停擺，酒店及各旅遊景點只能依賴本地市場維持，多家旅行社相繼結業。從事旅遊業30多年的資深長線團領隊黃智東（Tony）踏遍多國，疫情爆發後失業，其間曾待業、做替更保安、在疫苗接種中心任登記員，去年9月本港入境檢疫由「3+4」轉「0+3」，終可重操故業帶團去土耳其。Tony說難忘與相識多年的當地伙伴，如小商販、餐廳和景點員工再見面，「（他們）一見到你，直情是攬着你，差不多喜極而泣……3年沒見，對方攬住你時，感受到彼此經歷了很多事！」捱過最嚴峻時刻，終見旅遊業復常，Tony盼各地免除所有防疫限制，讓本港出境團可回復疫前水平。

明報記者 鄭律銘 施晉宇

旅業員工疫下少21萬

根據政府統計處去年11月底公布數字，旅遊業在本地生產總值的佔比，由2019年新冠疫情前的3.6%，跌至2021年的0.1%；旅遊業2019年約有23.27萬從業員，疫情爆發後人數大減至2021年的2.15萬（見圖1）。

Tony於1988至89年間入行，多年來帶團踏遍世界各地，後期主要負責地中海線，包括土耳其、埃及等。本港2020年1月下旬發現首宗新冠個案，Tony該月月初帶了一團出發，未料是他暫別領隊工作的最後一團。他回想疫情初期公司「人心惶惶」，即使成團，部分客人不願出發，「當時未知病毒殺傷力」，但亦有團客想如期出發，質疑取消出團的決定，令不少同事心情很差，其後疫情持續，出境團暫停。

Tony當年加入旅遊業是為興趣，從沒想過轉行，但疫情改變了他的人生軌迹，原本馬不停蹄的他要轉職當替更保安員。他為未能重拾導遊專業，情緒一度低落，收入亦大減，「都不知何時有工做、是否仍然有工做」，及後在家人支持下心情才好轉。

稱同事轉行「收入昔四分一」

政府前年撥款1.52億元協助遭重創的旅遊業從業員，推出旅遊業疫苗中心行政支援計劃，聘請1725名導遊領隊、旅遊巴司機、旅行社及酒店職員，到24間社區疫苗接種中心負責管理運作及行政支援工作，薪酬由1.3萬至4萬元，其中薪酬1.3萬元的登記員職位接獲近9000人報名。Tony有幸獲聘，他說最初「覺得機會渺茫」，其他同事未必如他幸運。他自前年5月在疫苗接種中心擔任行政工作一年，不少同事則轉行做巴士司機、保安、速遞員及外賣員等，「收入可能只有以往四分之一至三分之一」。

指港太遲放寬

盼各國撤限助復蘇

本港去年下半年起陸續放寬入境檢疫措施，9月起取消入境強制檢疫要求，Tony亦在此時機再次帶團出發到土耳其。他說，疫情期間的入境檢疫安排令旅行團難成行，認為本港入境防疫政策太遲放寬，及至放寬至「0+3」，旅行社訂團數目才以倍計增長，其中土耳其團增至每月6至7團。他說，現時疫情未完，市民對出行抱觀望心態，各地對內地及港澳近日亦施加額外防疫要求，令出團數目僅回復至疫前四五成，他期望各國逐步免除相關措施，出境團可逐步恢復到疫前水平。

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