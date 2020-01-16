廣東道名店復現人龍 未見大手掃貨 學者：內地客消費力減或寧赴日泰 議員料新春後期人流升

翻查入境處資料，通關後的首個年三十及年初一，本港出入境人流僅達疫前同期約23%，兩日分別有約16.9萬及約15.7萬人次出入境，惟疫前2019年的年三十出入境人次約63萬，年初一更有約76.7 萬。入境處回覆本報稱，昨日（年初二）截至下午4時，出入境人次約11.9萬。

年三十初一出入境 僅疫前兩成

昨午12時半起，高鐵西九龍站陸續有內地客抵港，大部分為家庭客，不少旅客均稱過關人流比想像中少。劉小姐一家五口從深圳抵港，她表示，疫情前每個月至少會來港兩次購物，以往的農曆新年期間來港高鐵車廂坐滿人，惟昨日整卡列車「只有幾排座位有人」，估計人流只達疫前兩三成。她透露與家人計劃好到尖沙嘴「掃貨」，本身是高中生的她預計花至少6000元買化妝品，母親則主要買名牌手袋，估計一家留港數天會花過萬元購物，另會到迪士尼樂園遊玩及到旺角「掃街」一嘗雞蛋仔等小食。

內地高中生稱花6000元買化妝品

記者昨午約3時到廣東道觀察，部分名店門外出現約10多人的人龍，大多為內地客，當中部分旅客花約3萬至4萬元購買多個名牌手袋，但亦有不少人空手離開，整體未見人流大升，也沒有大手掃貨。

李兆波：疫下或已慣網購

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波相信疫下3年不少內地旅客消費行為模式已改變，部分人或已習慣網購名牌手袋及化妝品等奢侈品，而且疫情之下內地經濟放緩，因此通關初期內地客消費力或較弱；加上近期不少外幣匯率下跌，來港購物的價錢已未必是最便宜，到日本或泰國免稅店購物或更划算，香港未必能吸引內地客，或只能「執二攤」，靠地理位置取勝。

邵家輝：零到有「已很大幫助」

邵家輝則指出，疫前本港旅客八成來自內地，相比起過去3年「零客」，今年新年恢復內地客可以來港，對零售業界而言也是很大幫助，一向年初一至初三仍有不少內地客留鄉過年，有信心春節後期內地客量會上升，雖然仍需觀察一段時間才能推斷何時可回復疫前水平，但業界對前景非常樂觀。

明報記者