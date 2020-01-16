廣東道名店復現人龍 未見大手掃貨 學者：內地客消費力減或寧赴日泰 議員料新春後期人流升

【明報專訊】昨日為農曆大年初二，以往不少內地旅客留鄉度歲後均會把握一連多日春節假期來港旅遊購物，帶旺本港出入境人流及經濟，昔日深受內地客歡迎的尖沙嘴廣東道，多間名店門外昨午亦現短人龍，多是內地客，有旅客稱已計劃花三四萬元掃貨。惟本報記者昨日所見，各名店整體人流未見明顯增加，亦未見大手「掃貨」。有學者認為內地經濟放緩，暫時消費力較弱，而且到日本或泰國等地購物更便宜；批發及零售界立法會議員邵家輝則料春節後期會有更多旅客。
翻查入境處資料，通關後的首個年三十及年初一，本港出入境人流僅達疫前同期約23%，兩日分別有約16.9萬及約15.7萬人次出入境，惟疫前2019年的年三十出入境人次約63萬，年初一更有約76.7 萬。入境處回覆本報稱，昨日（年初二）截至下午4時，出入境人次約11.9萬。
年三十初一出入境 僅疫前兩成
昨午12時半起，高鐵西九龍站陸續有內地客抵港，大部分為家庭客，不少旅客均稱過關人流比想像中少。劉小姐一家五口從深圳抵港，她表示，疫情前每個月至少會來港兩次購物，以往的農曆新年期間來港高鐵車廂坐滿人，惟昨日整卡列車「只有幾排座位有人」，估計人流只達疫前兩三成。她透露與家人計劃好到尖沙嘴「掃貨」，本身是高中生的她預計花至少6000元買化妝品，母親則主要買名牌手袋，估計一家留港數天會花過萬元購物，另會到迪士尼樂園遊玩及到旺角「掃街」一嘗雞蛋仔等小食。
內地高中生稱花6000元買化妝品
記者昨午約3時到廣東道觀察，部分名店門外出現約10多人的人龍，大多為內地客，當中部分旅客花約3萬至4萬元購買多個名牌手袋，但亦有不少人空手離開，整體未見人流大升，也沒有大手掃貨。
李兆波：疫下或已慣網購
中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波相信疫下3年不少內地旅客消費行為模式已改變，部分人或已習慣網購名牌手袋及化妝品等奢侈品，而且疫情之下內地經濟放緩，因此通關初期內地客消費力或較弱；加上近期不少外幣匯率下跌，來港購物的價錢已未必是最便宜，到日本或泰國免稅店購物或更划算，香港未必能吸引內地客，或只能「執二攤」，靠地理位置取勝。
邵家輝：零到有「已很大幫助」
邵家輝則指出，疫前本港旅客八成來自內地，相比起過去3年「零客」，今年新年恢復內地客可以來港，對零售業界而言也是很大幫助，一向年初一至初三仍有不少內地客留鄉過年，有信心春節後期內地客量會上升，雖然仍需觀察一段時間才能推斷何時可回復疫前水平，但業界對前景非常樂觀。