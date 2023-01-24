「好耐無一班人過年」 市民預算無上限買餸開年

到會多宴會派對客 生意按年升三成

記者昨在灣仔鵝頸街市所見，海鮮檔人流較多，顧客出手亦較豪爽。經營到會服務的林先生買了千多元海蝦，為宴會準備食材，他稱去年農曆新年訂購到會服務多家庭客，今年則以宴會及派對為主，生意額亦較大，顧客較願花錢訂購貴價海鮮如龍蝦和石斑等，整體生意較去年升兩三成，「（顧客）心情好咗，消費力自然提升」。

到街市買餸開年的蔡小姐表示買海鮮預算「無上限」，「離不開魚蝦蟹，總之要夠生猛新鮮」，又說「好耐無試過一大班人一齊過年」，昨一家大小與親戚共10多人一起吃飯。

海鮮檔負責人陳先生形容，今年新年氣氛較好，市民都較鬆手，較少講價，他公司有經營網購海鮮，本港早前放寬防疫後，網購生意減少，但落舖買的增加，此消彼長下，整體生意額與去年相若。另一海鮮檔主稱，今年市民較豪爽，生意額升約三成，但部分海鮮如龍蝦來貨價漲，市道不穩亦不敢大幅加價，故利潤反而減少。

多回鄉外遊 肉檔生果店生意跌一成

至於海鮮以外的其他攤檔，昨人流相對較少，有肉檔負責人稱生意較去年少一兩成，估計因為市民外出用膳。有生果店負責人亦說雖然市民樂意消費，但防疫措施鬆綁加上通關，不少市民選擇回鄉或外遊，生意額反較去年跌約一成。