員工回鄉外遊再缺席 海味老店堅持傳統食開年飯

八餸一湯 多年未變

昨早9時半左右，吳偉鴻準備燒豬、雞及活魚等拜神，點起香燭，為新一年生意及員工祈福。接近中午12時，吳與親友共7人同於店內吃開年飯，各人舉杯互相祝賀，菜式包括寓意「發財好市」的髮菜蠔豉、「紅皮赤壯」的乳豬及齋菜等八餸一湯，多年來沒有改變。

7人開年歷來最少 高峰時逾30人

受疫情影響，過去兩年裕隆號的開年飯都只有家人參與，到今年防疫放寬，但適逢通關，員工都趁假期回鄉探親或旅遊，沒出席開年飯。吳偉鴻說今年7人吃開年飯是歷年最少，過去高峰時有30多人一起吃，筵開3枱。每年都有邀請員工聚餐，但始終不能強迫，他強調即使人少仍會保留開年飯傳統。

防疫鬆綁生意升兩成 本地客為主

被問到新年願望，吳偉鴻希望疫情快過去，不用戴口罩。過去一年仍受疫情影響，生意與之前兩年相若；早前防疫措施陸續放寬，加上通關，市民明顯更願意消費，購買參茸海味宴客，生意升了兩至三成，但仍以本地客為主，內地客只佔少數，整體生意仍不及疫前。吳預計新一年邁向復常，期望下半年生意顯著增長。他說過去經驗顯示，政府派消費券有助促進消費，希望今年繼續發放，助生意更快復常。