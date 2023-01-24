劉業強為港得中籤 寓政府廣納意見 全日2.3萬人次拜車公 較去年減一成

市民冀疫情結束「快啲除罩」

劉業強連續第六年為香港求得中籤，今年籤文為「威人威威不是威，只當着力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」，解曰「凡事守舊，求財遂意，自身得運，婚姻不合」。劉業強稱目前香港形勢得來不易，籤文寓意政府做事應謹慎，廣納不同意見；他認為好意見都是忠言，舉例當局在北部都會區等大型項目應多聽意見，與各界同心合力走出逆境。他說社會復常不能一步登天，又相信下月發布的《財政預算案》十分重要。

解籤師：放下成見 邀「舊臣」助復常

解籤師傅陳天恩稱，籤文典故出自漢高祖劉邦平定中原後揮軍攻打匈奴，惟在白登山被圍困七天七夜，籤文意指現在當權者的說話「唔係全部啱晒，要多聽別人意見」，寓意政府應聆聽不同意見以復蘇經濟，不能單靠一人處理經濟問題，否則市民將生活於水深火熱之中。籤文提及「終被張良守舊圍」，他稱政府應放下成見、不分派別，邀昔日「舊臣」協助，否則新一年經濟將會較差。

鄉議局前主席劉皇發於2011年、即上一個兔年同樣求得此籤。翻查資料，當年恒指由年初2.3萬點水平一度累跌約三成至1.6萬點水平，時任財政司長曾俊華預算案原計劃向市民強積金戶口派6000元，在一片爭議聲中改向所有年滿18歲市民派錢。

上個兔年求得同籤

股市大跌全民派錢

沙田鄉委會副主席李志麒今年為沙田求得上籤，籤文「司晨守夜犬與雞，防範小人吠與啼；既有靈音來相報，萬事亨通任你為」，他指寓意包容不同意見，但別聽從「小人」，只要包容各方，凡事都可放心去做。

大批善信昨前來上香，廟外再現人龍，早上8時開放前已有過百人排隊，下午人流增加，不少善信期望新一年身體健康，疫情盡快結束。蔡太帶同讀小學的女兒拜車公，望女兒學業進步、家人身體健康；她指人流較往年多，但排隊約20分鐘已可進廟，過程順暢。今年應考中學文憑試的盧同學與母親同來，他希望可「快啲除低個口罩」，並祈求考入心儀大學。

雖已通關，車公廟未見大量內地客。由西安來港的原先生一直期待遊港，通關後馬上來跟朋友過年。他認為內地廟較商業化，鮮見節日氣氛。