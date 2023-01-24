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2023年1月24日星期二
港聞二
轉職接種中心渡難關 復帶團遇舊伙伴相擁欲泣 疫下傷別領隊路 重踏他鄉嘆滄桑
酒店轉型檢疫「宅度假」 逆市開幕保七八成入住
復蘇需時 工會促續供臨時職位
劉業強為港得中籤 寓政府廣納意見 全日2.3萬人次拜車公 較去年減一成
廟外檔主嘆「旺丁不旺財」 批當局鐵馬隔入廟人龍
員工回鄉外遊再缺席 海味老店堅持傳統食開年飯
「好耐無一班人過年」 市民預算無上限買餸開年
廣東道名店復現人龍 未見大手掃貨 學者：內地客消費力減或寧赴日泰 議員料新春後期人流升
盧寵茂：研加快通關 料新春後再放寬防疫
餐飲業：本月生意破百億 接近疫前九成
涉黑幫詐騙升兩倍 成新財路 警擬開小紅書向港漂宣傳防電騙
兩鐵騎遭縱火
兩歲女衝馬路捱撞 司機未待警至即駛離
中環槍擊案被告 稱遭警毆傷入院
跨境單親家庭疫下難 促延長在港續雙程證
尊子漫畫
【Emily】駐軍拜年 人車排陣祝「第一」
【Emily】鄧炳強為當值紀律部隊打氣
【Emily】探基層 張國鈞憶住木屋歲月
【Emily】市局現金津貼 招募當區失業者 清潔隊為兼善里洗邋遢 惠及1400戶
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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