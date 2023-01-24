跨境單親家庭疫下難 促延長在港續雙程證

社協：封關收入減 有孩子吃不飽

社協副主任施麗珊表示，大部分受訪家庭兒童的父親是香港居民，但已去世或離婚，這些兒童由持雙程證的內地母親來港照顧。社協本月2日至7日訪問52個這類單親家庭，結果顯示，在疫情封關下，26.9%受訪家庭的單親家長未能往返內地工作，有19.2%家庭的總收入減少。整體受訪家庭月入中位數為6000元，僅為全港住戶平均月入2.75萬元的約兩成，有近兩成受訪家庭每月總收入3000元或以下。

調查發現，73.1%受訪家庭表示疫情下家庭開支增加，當中逾半為節省開支，須暫停或減少讓子女參加課外活動；42.3%稱會「食少幾餐」及向親友借錢。調查亦發現，近八成受訪家庭的兒童三餐不得溫飽，其中86.5%家庭稱單親家長只能靠領取免費食物，61.5%稱會吃過期食物。

疫情下，這類來港照顧子女的內地家長可暫時在港續領雙程證，調查發現98.1%受訪家庭擔心恢復通關後會取消上述續證安排，憂再次與子女分離。社協建議政府日後延續有關續證安排，以及建議中央政府和特區政府加快酌情批准單親家長從內地來港定居照顧子女。