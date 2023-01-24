中環槍擊案被告 稱遭警毆傷入院

控射擊等5罪 缺席提堂

被告KHAN Sumair Khan，28歲，報稱無業，被控一項有意圖而射擊、一項串謀有意圖而傷人、兩項藏毒及一項管有攻擊性武器罪名。

5項控罪指稱，被告於去年6月10日在中環雲咸街34號外，意圖使GURUNG Anish身體受嚴重傷害而向其射擊，以及在同日同地與AMANDIP Singh、WAQAR Mohammad及其他人串謀非法及惡意傷害GURUNG Anish和ALE Sanjay，意圖使兩人身體受到嚴重傷害。另外，今年1月19日，被告分別在東涌藍天海岸的保安控制中心及3座高層單位藏有毒品，以及同日在上述單位藏有7把刀，意圖作非法用途。

指警搜屋時被打傷 逼記事冊上簽名

被告昨天沒有出庭，控方表示他正留醫，申請將案押後。辯方律師在庭上表示，被告在瑪麗醫院留醫，已向他索取指示，要求法庭就兩事記錄在案：首先被告入院是因為遭拘捕他的警員在搜屋時打傷，他又被強迫在記事冊上簽名，被告已向相關部門投訴；其次，辯方要求控方妥當保存被捕當日的大廈升降機大堂、公眾地方及單位外閉路電視片段，辯方亦已查證相關閉路電視全部能運作。徐官聽取辯方陳辭後表示已知悉。

【案件編號：ESCC 183/23】