兩歲女衝馬路捱撞 司機未待警至即駛離

司機問需否幫手

家屬答「不需要」

車cam片段顯示，昨午3時許，該名身穿粉紅色上衣的女童突然在西貢泳池對面衝出行人過路處，一輛私家車駛過撞倒女童，片段中有人高呼「Oh my God（我的天）」、「hit the kid（撞倒小童）」。涉事私家車撞人後停下，一名男子立即上前抱起女童，女童仍有知覺。不足1分鐘後，私家車駛走，未見司機下車察看女童。父母其後報案將女童送院。據了解，涉事司機曾詢問女童父母是否需要幫手，對方回應「不需要」。

未見下車察看女童傷勢

根據《道路交通條例》，凡有車輛在道路上發生意外，以致並非該車輛司機的人身體受傷，該車輛司機必須停車，並須盡快在任何情况下不遲於意外發生後24小時親自報警；如未有停車，可被罰款1萬及入獄12個月；如未有報案，可被罰款2.5萬元及入獄6個月。

大狀：不能在場判斷「無事」

大律師陸偉雄稱，案中司機「最低消費」應被控不小心駕駛，至於是否意外後無停車或未有報警，則需待警方調查。

陸偉雄表示，嚴格上司機曾停車，而女童父母表示不需要幫手，或令司機真誠地以為「無事」，但司機不能單以現場傷勢判斷「無事」便離開，幼童到醫院後或發現「震到個腦」，司機未有留下，令父母無從追究。他批評該司機不負責任。