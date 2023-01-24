涉黑幫詐騙升兩倍 成新財路 警擬開小紅書向港漂宣傳防電騙

明報記者 施晉宇

邀粵公安拍片澄清查案程序

警方反詐騙協調中心高級督察梁巧明稱，電騙事主有年輕化趨勢，當中不乏內地生，反詐騙協調中心會加強對大學生的宣傳，並計劃今年開設小紅書專頁，期望將防騙信息傳遞予「港漂」群組。警方日後將安排廣東省公安廳人員，透過短片講解如何處理涉及港人的調查，以正視聽。梁認為透過「懶人包」和宣傳，期望市民不僅自己提防騙徒，更要「踢爆」騙徒伎倆，清楚「劇本」特徵和手法，防止自己和身邊親友誤墮騙局。

近半電騙涉「假冒官員」

四成事主是學生

警方表示，去年涉及三合會較大升幅的罪案，分別為嚴重賭博罪行及詐騙，已加強打擊。翻查資料，東區警區刑事部去年11月偵破兩宗「猜猜我是誰」電騙，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3名本地男子，其中兩人有黑幫背景；秀茂坪警區刑事部上月拘捕兩名本地男子，涉冒認八旬婦人的孫兒騙取「保釋金」，涉案犯罪集團有黑社會背景。

去年首10個月電話騙案錄得8.3億元損失，較去年同期增17%；逾半數屬「假冒官員」行騙，而近期較值得關注的一宗發生於去年11月，一名81歲老翁稱收到冒認本港衛生署職員和內地公安的來電，對方訛稱事主涉及內地洗黑錢案，要求他提供個人資料及銀行戶口資料協助調查。老翁獨居本港，妻子和兩名兒子先後移居外地，無身邊人提醒，收到電話後誤信騙徒，其後發現個人戶口逾250萬元積蓄全被騙去，加上疑犯失去聯絡才揭發事件。

警方表示去年首10個月電騙案件有1948宗有金錢損失，當中與銀行業界及海外執法機構合作成功攔截11億元騙款。在1066宗「假冒官員」的個案中，近四成事主是學生，主要年齡層為18至30歲，另外988宗「猜猜我是誰」個案中，逾七成事主是61歲或以上。被問及電騙上升原因，商業罪案調查科高級督察黃泳欣估計，不排除去年多人在第五波疫情感染新冠病毒，在家或在社區隔離設施隔離，當有人假冒衛生署職員及以違反隔離令為由行騙，或令更多市民信以為真。

境外騙徒有方法扮本地來電

警方表示，部分電騙涉跨境犯罪，騙徒會利用「假冒來電顯示技術」或使用預付電話儲值卡，假冒本地來電，增加調查難度；騙徒收款後利用即時轉帳如轉數快及網上銀行服務，將款項短時間內轉至多個傀儡戶口，令警方難以追查騙款去向。

近期在「猜猜我是誰」案件中，騙徒為了避開警方追蹤，要求年長事主登上的士，並指示事主將手機交給司機，騙徒直接將交收地址告知司機，導致事主到達後也不清楚自己身在何處，案發後亦不能向警方說出交收現金地點，亦增加調查難度。