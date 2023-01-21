「口罩令」年初五微調 宗教處所演講展覽飲食可除罩

梁子超：有病徵應避到免口罩令地方

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，是次調整無可避免將增加感染風險，惟新增獲豁免佩戴口罩的活動屬「短暫的儀式、活動」，不會出現大量人同時長期除口罩的情况，加上有關人士並不會在場所有過多移動，故認為不會增加大量短距離傳播風險。他另提醒，本港即將取消隔離令，有病徵、或自知檢測陽性者要避免出席能豁免口罩令的場合。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於港台《千禧年代》表示，現時疫情回穩，加上整體「混合免疫屏障」穩固，不單適合取消隔離令，甚至有條件撤銷戶外口罩令，關鍵在於如何做好相關配套。

另外，本港昨日新公布3789宗新冠陽性個案，3696宗屬於本地感染。醫管局公布多42名患者離世，初步判斷其中24人死因與新冠有關；急症醫院內科病牀整體住用率降至約100%。

（新冠疫情）