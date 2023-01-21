港聞

港聞二

不憂員工傳染同事 餐飲業者：傾向有病徵者放病假

【明報專訊】隨着隔離令在本月底告終，檢測陽性僱員如無病徵可照常上班，另要取得醫生紙才可放病假或領取疾病津貼。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯指出，不擔心無病徵員工傳染同事，相信行業如人手短缺，將不會主動提出讓快測陽性、但無病徵的員工放假，但重申基於衛生考慮，傾向要求有病徵的員工放病假。

孫玉菡：盼勞資互諒互讓

勞工及福利局長孫玉菡昨日出席活動後表示，期望勞資雙方以互諒互讓精神處理染疫後的病假安排，同時呼籲僱主包容及按實際情况，盡量處理病假需要。

徐汶緯昨在港台《千禧年代》稱，新冠疫情在港持續一段時間，現時疫苗接種率高且有不少人曾感染，故不擔心無病徵的陽性員工會傳染同事；假如相關員工要求放假，公司將酌情處理，惟相信若人手短缺，就不會主動要求有關員工放假。徐強調，將按醫生發出的病假紙處理有病徵員工，加上因飲食業要接觸客人及食物，如員工有流鼻水、咳嗽等病徵，業界傾向讓有關員工放病假。

醫學會：病假按患者工作調整長短

醫學會會長鄭志文接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，醫生除根據患者臨牀情况或病歷等開病假紙，另會考慮患者的工作調整病假長短，如工作會否涉及食物處理、照顧高危人士、操作重型機器等。鄭又稱，私家醫生診治新冠患者，與處理上呼吸道感染或流感安排差不多，相信治理及開病假紙不會有太大問題。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥向本報稱，不少僱主對於撤銷隔離令表示歡迎，認為按照沿用多時的方式統一處理病假將更「清清楚楚」。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 飲食業 徐汶緯 鄭志文 孫玉菡 病假 隔離令

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