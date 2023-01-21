檢測中心增網上查預約 區議員：亡羊補牢

過去數日，深水埗楓樹街檢測站多度大排長龍，深水埗區議員麥偉明向本報表示，楓樹街檢測站昨日排隊情况已改善，他昨晨8時目測有約百人排隊，平均等候0.5至1小時，已較之前輪候時間減少。他說該檢測站日前下午起改為不接受即場檢測，必須預約，令部分沒預約者改到其他檢測站，加上前晚深水埗民政事務處派專車接送部分排隊的市民到荔景社區會堂檢測中心，有助疏導人流。

楓樹街檢測站昨未再現人龍

對於政府昨日更新網站供市民查看檢測中心不同時段的最新預約名額，麥偉明認為「有好過無」，形容政府「亡羊補牢」，相信不少人在年三十或之前北上，料核酸檢測高峰已過去。

特首李家超表示，很多市民未必知道哪些檢測中心或檢測站有很多空位，因而聚集在某幾個地方，當局會盡量發放資訊，民政事務處若看到有些地點排隊隊伍很長，會安排車輛接送市民到有空位的檢測中心或檢測站。

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