盧寵茂：日後很多私醫治新冠 勿貿然赴急症

盧寵茂昨於港台《千禧年代》表示，當局預計取消強制隔離後，社區感染會增加，局方早與私醫溝通準備，經深思熟慮後選擇農曆新年後才撤隔離令，因憂慮長假期服務需求大。他稱日後市民如無病徵便不應求診，有徵狀則可向醫管局門診或私醫求診，呼籲市民勿貿然前往急症室。

遙距診症將停 何栢良憂高危者難獲藥

何栢良於同一節目稱，現階段不應取消遙距診症，憂慮高危患者不能及時獲發口服藥，亦擔憂不同醫生決定患者需否放病假，會有不同判斷，或構成混亂，建議當局提供指引。他又質疑，政府一方面要求一般感染者須持醫生紙方可領假，另一方面建議學生、院舍員工等檢測陽性不應上學上班，是兩套不同準則，令市民無所適從，建議過渡期容許所有陽性者首5天可不用上學上班，僱員可享有薪病假。

本身是家庭醫生的鄭志文昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，相信大部分私醫都會診治新冠患者，提醒市民如冀獲口服藥應先查詢。他稱私醫一向會根據病人病情及其工作性質等簽發病假紙，如要處理食物者、操作重型機器、飛機師等會因應情况延長病假，難「一刀切」規定病假日數，以往傷風感冒病人給予4至7天病假亦不算「離譜」。

林永和憂有人持假快測騙口服藥

林永和憂慮，日後或有人持虛假快測結果向私醫索取政府口服藥，「會否去完A醫生拿藥，再去B醫生拿藥」，冀政府提供指引如何處理，否則醫生只能靠信任開藥，甚或要求事主當場快測。

被問到處方口服藥收費和準則，醫管局回覆稱合資格的新冠病人到普通科門診或公院，需按相關收費繳費，局方已就處方口服藥制訂臨牀指引，包括處方條件、效用及潛在副作用等，醫生會按病人臨牀情况處方。翻查資料，急症室及普通科門診每次診症分別收180元及50元，包含藥費。

市民不需呈報 盧：非無法監察疫况

病毒監測方面，盧寵茂於節目稱，現時每日呈報數字受不同主觀因素影響，例如遲報、不報等，而日後不再要求市民呈報不代表政府無法監察感染情况，因有其他工具如污水監測、公私營門診病人感染比率等，從中亦可監察變異病毒株。

何栢良認為，本港幾乎全部重症均於公院治療，日後監察每日住院、重症和死亡數字更準確。惟他質疑衛生署公布變異病毒株資訊不清晰，僅交代Omicron BA.4/5比率，但比率近日已跌至四成，其餘六成涉及哪些品種如同「交白卷」，加上新病毒株如BQ.1.1、BF.7等本是BA.5的後代，上述BA.4/5比率未能反映有多少是新病毒株。

（新冠疫情）