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教局：陽性無病徵 教師可上班 染疫學生一律禁回校 有醫生指安排「少少自相矛盾」

【明報專訊】新冠感染者強制隔離安排將於月底取消，屆時無病徵的陽性僱員亦可外出上班。政府多次強調要重點保護學校、院舍等場所，外界關注有關僱員上班安排是否有別。教育局昨向學校發通告公布，撤銷隔離令後呈陽性教職員如無病徵，可繼續上班，而陽性學生不論有否病徵均不可回校。有醫生形容安排「有少少自相矛盾」，加上學校師生接觸比較緊密，且新冠患者即使無病徵仍具傳染性，建議局方可向照顧不同年齡層的教職員制訂具針對性的安排。有學校打算校本處理，安排無病徵的陽性教師網上教學。

月底教員校巴司機毋須每日快測

教育局昨日表示，因應政府本月底開始撤銷隔離令安排，全體學校教職員、校巴司機及隨車人員從本月30日開始，每日上學前毋須再強制快測，若自行檢測結果陽性，則須即時通知校方以便跟進。

局方表示，檢測陽性的教職員若無病徵可繼續上班，但提醒相關人士要做好個人衛生措施、避免接觸高危人士或與他人用膳等；若出現「發燒、咳嗽、氣促、嘔吐和腹瀉等」明顯病徵，則「不應」回校。

學生續快測 盧寵茂：較多緊密接觸

至於學生上學前快測的要求則維持暫至2月28日，其間陽性學生在快測陰性前均不能回校上學。醫衛局長盧寵茂於港台《千禧年代》解釋，學生上課涉及較多脫下口罩的活動及緊密接觸，亦有可能一同睡午覺，情况與一般僱員上班不同，加上兒童接種率很低，感染新冠或出現嚴重併發症，故建議他們檢測陽性不應上課。教職員方面，盧稱他們本身能戴好口罩、較少緊密接觸，故毋須建議檢測陽性的教職員缺勤。

梁子超：幼園師生多接觸 憂感染

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，教育局對師生安排「有少少自相矛盾、唔係好理想」，他尤其憂慮幼稚園內的感染風險。梁解釋，幼稚園師生接觸較緊密，學童接種率較低，加上普遍由年長的親人照顧，若被老師傳染將帶來一定影響，建議有關部門須審視相關安排會否出現不對等。

有學校擬安排無病徵教師網課

教育局在通告另交代學校須根據其校本機制處理教職員病假事宜。中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）校長黃靜雯稱，教育局在長假期發信通知校方有助業界預早制訂安排，指引亦容許各校按照其學校規模、學生情况等彈性調整。她補充，理解部分家長或擔心無病徵的陽性教師有傳染性，故其學校將先安排這些教師網上教學，復活節假期後再檢討如何調整。

林正財：暫不讓染疫院舍員工上班

李輝：盼訂明指引讓僱主出師有名

安老及殘疾院舍為政府另一重點保護場所，當局前日「強烈建議」檢測陽性員工不應返回院舍工作，未有提供明確指引。本身是基督教靈實協會行政總裁的行會成員林正財表示，短期會跟隨政府建議不讓染疫院舍員工上班，連續兩日快測陰性才可復工。他認為措施運作數周後，可再參考公院染疫員工上班的運作情况是否順利，稍後檢討是否讓染疫院舍員工上班。

安老事務委員會執委李輝則認為，業界員工普遍自律，知悉感染新冠不會上班，惟期望政府就業界上班安排提供明確指引，讓僱主「出師有名」。李補充，院舍要原址隔離，形容業界抗疫「功勞不少」，盼政府提供抗疫津貼。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕梁子超 盧寵茂 李輝 林正財 隔離令 新冠疫情

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