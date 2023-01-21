認與13歲童性交 中年教練囚39月

事主代求情 官指被告違誠信

翻查資料，被告李廷川（現年59歲，印刷公司股東）曾於1983年《歡樂今宵》歌唱比賽中擊敗張學友。辯方昨日進一步求情時提及，被告以前參與不少歌唱比賽及獲獎，一度打算出道做歌星，但遭家人反對，故加入印刷公司工作，多年後升職至管理層。

暫委法官葉啓亮判刑時引述被告心理報告及辯方求情指出，被告有業餘生活，社交圈子廣闊，沒有戀童癖；雖患腦退化症，但熱心公益，義務幫助長者，又教導青少年學結他及畫畫，協助本地的音樂及運動發展。惟葉官不認同辯方所指被告並無違反誠信，因被告身兼事主的游泳及結他教練，又是其胞姊的男友，較他人更易取得事主信任。

無用避孕套 拍拖期間3非禮

葉官又指，被告與事主年齡相距近3倍，拍拖初期已3次非禮事主，性交時無使用避孕套，增加傳染性病給事主的風險，但是過程不涉及暴力，被告亦非戀童；考慮被告認罪、多年公益服務，酌情減刑1個月，判囚3年3個月。

【案件編號：DCCC 242/20】