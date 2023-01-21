稱「北愛抗爭文」刊前未審 鍾沛權：發布錯誤即時下架

官問是否感文章「闖咗啲禍」 鍾同意

律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟從台灣論壇「批踢踢實業坊」，取得立場博客〈從北愛爾蘭抗爭經驗看香港抗爭運動的未來〉。鍾沛權供稱，該博客2021年5月某日凌晨發布，他清晨起牀閱讀後，擔心文章予人鼓吹仿效北愛恐怖主義及武裝起義之感，立即刪除。他估計當時同事操作系統有誤，未經他審批發文，「我承認呢篇文章個發布係一個錯誤」。

憂鼓吹武裝起義 料同事操作有誤

控方引述該文提到「隨著中共積極地將香港人排拒於社會的重要位置外，香港人或許有日會自覺已成為二等公民」，指文章混和意見與事實，為讀者「set咗個agenda（議程）」。鍾沛權認為文章作者經常會演繹事實作評論，亦「一定有作者嘅agenda」。

控方續質疑，作者議程會影響讀者，尤其是心智不成熟者。鍾沛權稱「又唔敢排除到一個都冇」，但相信一般讀者「唔係完全無知」，均會接觸多元意見，不會全盤接納文章觀點。

控方引馮煒光文指美化恐怖主義

官：轉載大公文匯評論可「切割」

控方續引述《文匯報》、《大公報》、「橙新聞」分別由署名「方靖之」、「承言」的作者及前新聞統籌專員馮煒光撰寫的評論，批評立場「美化恐怖主義」、觸犯國安法。國安法指定法官郭偉健其時詢問，鍾沛權是否認為文章「闖咗啲禍、做咗唔恰當嘅嘢」，故立即下架，鍾同意。郭官續指，立場可轉載《大公報》《文匯報》評論回應爭議，即時與博客「切割」。鍾重申他沒看過上述評論，而文章已在數小時內下架，「唔覺得有咁嘅需要」。

另外，控方引述「橙新聞」文中對「立場」使用「武漢肺炎」一詞「汙（污）名化中國」的批評提問，鍾沛權解釋，傳媒在新冠疫情早期使用「武漢肺炎」，有港大學者撰文指使用「武漢肺炎」無問題，他亦不認為是污名化，惟後來因政治壓力，及考慮大部分媒體已改用其他字眼，終在2021年10月左右棄用。審訊下周四（26日）續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）