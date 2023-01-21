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理大圍魏救趙案 抱恙途經現場 被捕研究員罪脫

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，有人發起「圍魏救趙」行動，5人否認在油麻地參與暴動，案件昨日在區院裁決。法官張潔宜指出，被告的大學研究員被捕後入院，醫療報告顯示她中度脫水，與她供稱多次肚瀉及嘔吐相符。法官認為，她或曾去公廁及於前往醫院途中不適，有人替她戴防毒面具，可能是無辜途人，裁定暴動罪脫。其餘4男暴動罪成，押後至2月3日聽取求情，其間還押。

4男暴動罪成 官不信納遭警打

被告大學研究員歐育婷（案發時23歲，下同）、的士司機陳思朗（31歲）、攝影師朱兆輝（28歲）、學生梁家樂（18歲）及建築工人梁栢熙（25歲）否認2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

歐育婷早前自辯稱，當天早上陪母親到北區醫院診治，歐以攜有的防水袋盛載準備入院的衣服，最後母親毋須住院。法官裁決時指出，歐的母親確曾入院，與歐說法脗合，認為衣服或屬於其母，裁定她罪名不成立。

法官續指，陳思朗供稱的士司機經常被市民針對，他怕被「私了」，亦必然知道案發地點屬高危，不應逗留，惟他戴防毒面具、護目鏡買晚餐是沒必要及不合理，屬有備而來。至於梁栢熙稱打算與女友在油麻地租樓，法官看不到有迫切性要在當晚視察環境，增加被捕風險，拒絕接納陳梁兩人證供。

法官認為，無證據證明朱兆輝和梁柏熙遭警員以警棍等毆打，導致骨折等傷勢，且他們和陳思朗、梁家樂均穿深色衣服、攜有裝備逃跑。法官推斷上述4人是有意圖參與暴動，藉在場與他人集結壯大聲勢，鼓勵破壞社會安寧，裁定罪成。

【案件編號：DCCC 438/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 理大救援戰 反修例事件

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