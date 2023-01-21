騙聖約翰准辦課程 前女高層判服務令

其夫同案被告 上月判服務令

女被告周好月（66歲）承認2項企圖欺詐罪，昨日判刑。其曾任醫管局急症服務訓練總監的丈夫黎信興（65歲）承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，上月底被判240小時社會服務令。兩人同為聖約翰兼職導師，女被告是新界總區行政分區總監督。

綜合辯方求情指出，被告坦白認罪，今次犯案令其母擔心，被告稱已知錯，承諾以後不再犯法。被告在聖約翰做義工42年，多年來捐款400萬元予不同慈善機構。被告已退休的警察弟弟、兩名保良局小學校長及逾100名市民撰寫求情信，讚揚被告克盡本分、敬業樂業。

裁判官表示，考慮被告首次提訊時認罪，且在聖約翰的教席已被剝奪，重犯風險不大。加上被告已被還押，相信具震懾作用，決定依感化官建議，判處服務令。

案情稱，聖約翰機構2021年4月收到世界應急聯合會7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會辦7個急救訓練課程，並要求由黎信興及周好月任課程導師。聖約翰批准申請，其後發現兩人簽署7個課程的學員出席紀錄均為虛假，女被告涉兩項控罪涉款4800港元。

【案件編號: ESCC 2135/22】