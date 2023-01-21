騙聖約翰准辦課程 前女高層判服務令

【明報專訊】六旬夫婦涉以虛假資料隱瞞利益衝突，令香港聖約翰救護機構批准一個由涉案男子擔任副主席的機構教授急救課程，企圖詐騙導師酬金約1.2萬元，遭廉署起訴企圖欺詐等共8罪。兩人早前認罪，退休前擔任小學教師的女被告昨在觀塘裁判法院被判160小時社會服務令。
其夫同案被告 上月判服務令
女被告周好月（66歲）承認2項企圖欺詐罪，昨日判刑。其曾任醫管局急症服務訓練總監的丈夫黎信興（65歲）承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，上月底被判240小時社會服務令。兩人同為聖約翰兼職導師，女被告是新界總區行政分區總監督。
綜合辯方求情指出，被告坦白認罪，今次犯案令其母擔心，被告稱已知錯，承諾以後不再犯法。被告在聖約翰做義工42年，多年來捐款400萬元予不同慈善機構。被告已退休的警察弟弟、兩名保良局小學校長及逾100名市民撰寫求情信，讚揚被告克盡本分、敬業樂業。
裁判官表示，考慮被告首次提訊時認罪，且在聖約翰的教席已被剝奪，重犯風險不大。加上被告已被還押，相信具震懾作用，決定依感化官建議，判處服務令。
案情稱，聖約翰機構2021年4月收到世界應急聯合會7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會辦7個急救訓練課程，並要求由黎信興及周好月任課程導師。聖約翰批准申請，其後發現兩人簽署7個課程的學員出席紀錄均為虛假，女被告涉兩項控罪涉款4800港元。