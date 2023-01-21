酒樓經理入屋圖姦鄰居打傷事主友 囚5年4月

被告內地開餐廳 疫下遷港

辯方求情時引述心理報告指，被告王長熙（35歲）原在內地經營餐廳，疫下生意受影響故遷往香港定居求職。辯方表示，被告案發時與女友關係惡化，心情跌落谷底，故在醉酒下犯事，事前沒有犯罪計劃。根據心理報告，被告重犯性罪行的可能中度偏低。

針對入屋犯法罪，特委法官許紹鼎接納被告沒有用暴力闖入事主X的寓所，但根據案例，任何人趁夜闖入有人居住的處所屬加刑因素，採納3年3個月為量刑起點。至於傷人罪，許官表示被告用酒樽襲擊X友人，致對方手部裂傷和面部擦傷，採納15個月為量刑起點。

至於企圖強姦罪，許官稱被告威嚇用刀捅X，要脅性交，最終將X推倒牀上，非禮其胸部和私處。許官引述X創傷報告，稱X案發前已有心理健康問題，因本案出現創傷後壓力症徵狀，包括抑鬱和經常擔心人身安全。許官同意被告沒有令X嚴重受傷，但被告沒有取得X的同意，為此加刑，以4年9個月為量刑起點。認罪扣減及部分刑期同期執行下，總刑期為5年4個月。

【案件編號：HCCC 153/22】