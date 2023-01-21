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9日釀3宗意外 87歲的士司機涉危駕被捕

【明報專訊】一名87歲的士司機9日內釀成3宗交通意外，包括上周在金鐘失控反車，以及前晚在灣仔一連撞到10部停泊路旁車輛，昨被警方拘捕，涉嫌危險駕駛，今日提堂。其的士代理稱得知意外，將不會再出租的士給他，並質疑運輸署發牌予高齡司機，「87歲還發牌給他？」

的士代理拒再租車

質疑運署發牌予高齡司機

本報記者昨日在北角馬寶道遇到涉事梁姓的士司機，他正被警方調查，隨後被帶走。的士代理文哥稱，警方正調查案件，其間致電和上門找梁未果，而梁一定會接他打的電話，故警方透過他找到梁。文哥稱梁經朋友介紹向他租車10多日，指「他又有車牌，又交租，又特更，我找司機租車又難」，才決定出租予梁。惟得知梁一周內涉多宗交通意外後，文哥說，「當然不再租給他，一次是意外，兩次？再嚟車主唔得佢死呀」，批評他「害死人」。文哥質疑運輸署發牌予高齡司機，「87歲還發牌給他？」，並對梁獲發牌感到「莫名其妙」。

梁的行家稱梁駕車逾50年，是「老行尊」，但他平日駕駛速度「特別慢」，笑言他負責特更才能賺錢。

曾連撞停泊路旁車輛

另一日撞路牌翻車

梁前晚10時許於灣仔沿告士打道西行時，撞到一輛停泊路旁的私家車後繼續前行，並在杜老誌道連撞6輛停泊路旁的電單車，駛至謝斐道時再撞上另一部停泊在路旁的私家車，途人見狀喝停梁行車並報警，梁沒有受傷即場通過了酒精呼氣測試，涉事的士被拖往鰂魚涌汽車扣留中心待進一步檢驗。

他另涉上周四於海富中心對開時撞向交通標誌，的士向右翻側，梁與60歲女乘客被困車內，由消防員救出，兩人清醒送院。上周三，梁於鰂魚涌英皇道倒車時撞到一輛停泊路旁的電單車，意外中無人受傷，他與電單車男司機自行和解。

案件交由港島總區交通部交通意外調查組第七隊跟進，警方稱，姓梁司機短時間內涉及兩宗嚴重交通意外（前晚及上周四），經進一步調查後昨拘捕司機。梁涉危險駕駛，暫控一項「危險駕駛」罪，案件將於今早在東區裁判法院提堂。

1673逾八旬長者持的士駕照

根據運輸署紀錄，截至去年底，80歲或以上持的士駕駛執照者共1673人，比2020年的1444人增約15.9%，其中80至89歲有1624人，90歲或以上則有49人。

現時運輸署向60歲或以下駕駛者簽發10年駕駛執照；未滿70歲簽發3年，70歲或以上則簽發1年或3年，視乎申請人選擇，但需繳交醫生簽發的體格檢驗證書。

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