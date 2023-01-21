港聞

港聞二

糖尿患者染類鼻疽 曾西貢露營接觸泥土雨水

【明報專訊】過去一年深水埗持續出現可致命的類鼻疽感染個案，今年1月截至昨日已錄得兩宗，最新患者不涉深水埗，衛生署稱一名50歲糖尿病男患者曾到西貢露營。有感染及傳染病科專科醫生認為，近日露營的風險不高，提醒市民遠足時加強衛生，接觸泥土、生水後要清潔雙手。

該名患者去年12月24日起牙痛，兩周後睇牙醫接受治療，上周三（11日）因發燒、臉腫痛到急症室求診，被診斷出牙齒膿腫，臉、眼窩和頸部感染。流行病學調查顯示，患者去年12月曾到郊外露營，曾接觸泥土及雨水。衛生署回覆本報查詢時表示，該名男子曾到西貢露營。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜指出，類鼻疽菌一般在溫度較高、濕潤的泥土比較旺盛，近日天氣條件不利細菌出現，認為現時露營、遠足風險並不高。他建議一般市民前往郊外要做好衛生，慢性病患者應避免接觸泥土、水源及不要直接飲用生水。

呼吸系統科專科醫生梁子超則建議，市民露營應遠離比較鬆散的泥土、避免使用山澗水、接觸泥土後避免接觸黏膜等。遠足時做好衛生措施，如接觸泥土、生水後要清潔雙手等。

本港今年錄得兩宗類鼻疽個案，首名患者是居於深水埗的90歲婦人，去年則錄得46宗類個案，包括30宗自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。

相關字詞﹕林緯遜 梁子超 類鼻疽

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