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人工島「公眾參與」大半月 前日開網站 環團斥「最貴工程見不得光」 發展局：局長隨筆有短片

【明報專訊】發展局去年底向立法會交代人工島項目並同步展開「公眾參與」後，局方昨稱於前日（19日）推出專題網站，向公衆交代最新資訊。有立法會議員形容情况不理想，認為開展公眾參與及推出網站應同步進行。環團批評「交椅洲人工島屬最貴的基建工程，但卻最見不得光」，認為局方推出網站時欠透明度。

本報早前查詢發展局人工島諮詢安排，發展局前日（19日）稱去年底向立法會匯報項目後，「隨即開展公眾參與，市民可透過即將推出的專題網站進一步了解初步建議內容」。本報昨再問發展局，獲回覆指「已在1月19日推出了一個專題網站，綜合了有關交椅洲人工島的初步建議」，公眾可於4月前提出意見。

發展局昨回覆查詢稱，發展局長隨筆有短片等方式向公眾解說，已在1月19日推出專題網站。展城館及東涌社區聯絡中心會舉行展覽，並在5個區域巡迴展出，1月31日向荃灣區議會簡介，稍後會訪中西區、離島、屯門及元朗區議會。

稱5區域巡迴展出人工島簡介

綠色和平資深項目主任陳可淳稱，局方悄悄展開公眾諮詢，推出專題網站卻未如往常公布，如同刻意隱瞞及淡化資訊。她舉例，部分小型項目如荃灣灣景花園興建單車徑，政府亦會諮詢，認為「人工島為史上最貴工程，卻是最唔見得光的工程」。

發展局：本屆政府強調土儲

規劃署稱沒計劃研究二期填海

發展事務委員會委員林筱魯認為，局方應在立法會交代項目當日同步推出網站。他說，「今次慢半拍，網站都是基本動作」。他認為，人工島研究討論多年，目前討論不應流於應否進行項目，反之應為如何落實。

此外，人工島研究昨於城規會公開會議，面對坊間質疑局方對未來人口推算過高，及人工島的必要，委員會主席兼發展局常秘何珮玲稱，本屆政府強調土儲概念，不像以往的「掹掹緊」思維。何稱目前本港面臨無地，錯失機會。她以新加坡為例，指新加坡亦「填好多海，以備不時之需」，認為香港亦要朝此方向。

前特首林鄭月娥2021年受訪表示，人工島第一期1000公頃填海計劃不變，不排除第二期填海700公頃。官員去年底指最初提出1700公頃填海規模為「長遠願景」，稍後會諮詢公眾，再決定路向。規劃署代表昨日於會上表示，「這屆政府沒有計劃就700公頃啟動研究」。

■「中部水域人工島研究」

網址：bit.ly/3D5sL7Y

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