電豬未暈 屠工遭踢跌動脈中刀亡 事發上水屠房 死者包辦電擊屠宰 業界：一般兩人負責

勞處未提停工 食環：無礙鮮肉供應

食環署表示，轄下上水屠房承辦商華潤五豐一名員工在屠宰活豬時意外喪生，事發地點非上水屠房的主要屠宰生產線，鮮肉供應不受影響。署方對事件深表難過，已要求承辦商為家屬提供支援及配合調查，並提醒遵守職安健規定。勞工處已派員調查，並向僱主發出警告，但未提及發出停工通知書。本報昨向五豐行查詢，未有回應。

涉事本地豬重200市斤 被電3秒

業界：大豬可能要電逾20秒

事發昨午近1時，61歲屠房主管蔡亞扇在屠房先用電擊棒電擊豬頸3秒，其後左手手持刀具準備屠宰，惟原被電暈的豬突然掙扎，他被豬腳踢中跌倒，手上40厘米長的切肉刀𠝹傷其左後膝動脈。蔡最初仍清醒，向同事講述事發經過及報警求助，送往北區醫院搶救時轉為昏迷，其後證實不治。據了解，事主1999年入職，事發時由他一人負責電豬及準備屠宰。事件列作工業意外，死因有待驗屍後確定。

許偉堅表示，據他了解，涉事豬為本地豬，重量超過200市斤，較一般豬的170至180市斤為重。他解釋，一般會一批批經自動電豬槽電擊，豬被機器「夾住唔郁得」，被電擊後會跌落機槽。他稱，個別豬如身體情况欠佳，「頂唔到去夜晚先劏」，就會運到「抄市房」內緊急屠宰，以人手手持電擊棒電暈。「抄市房」日常會運作，每次處理一至兩隻豬。他稱，電豬時間沒有硬性規定，由電擊員按經驗決定，豬大多「一夾就暈」並呈硬直，如見豬跌在地上仍有掙扎，「隻腳踢下踢下」，則要再補電，大豬有可能要電逾20秒。

他說，無論人手或由機器電擊，一般會交由另一人持刀屠宰，相信當局要調查為何事主一個人負責電擊及持刀屠宰。他稱，屠房內有可能有工人割傷，甚或斷腳筋，但未曾聽聞過同類意外，「入行60幾年冇聽過咁樣死」。

急屠佔屠房每日屠宰量2至3%

香港農業聯合會主席陳建業同說事件罕見，特別在新年前夕發生令人傷感，指電暈豬再屠宰的方式沿用多年，一方面令豬「無痛」被屠，亦保障工人。他認為要調查豬未電暈的原因，如是否電壓不夠，又或豬表面太乾燥致未能受電，亦要了解事主當時有否穿上足夠保護衣物。他稱，雖然「抄市房」並非常規生產線，但屠房平日有急屠安排，約佔屠房每日屠宰量2至3%，與新年臨近或冀增加活豬供應無關。他稱如「抄市房」因事故調查暫停使用，相信不會對活豬供應有太大影響。

有荃灣屠房工人表示，屠房工人保護衣物主要是確保衛生，最多配備頭盔及防割手套，昨日事件在工人間有引起討論，「一直都唔會覺得屠房做嘢係安全，惟有自己留意多啲，做嘢唔好分心」。

死者為工聯屬會理事 黃國：原約飲茶

工聯會理事長黃國表示，事主為工聯會「香港生豬肉食業職工會」理事，家住天水圍，事發後已聯絡其妻和家人提供協助，並指其妻對意外「難以接受」。他說，工會今日會探訪家屬並協助處理身後事等事宜，工聯會有為會員購買20萬意外保險。他說事主生前活躍於工會事務，兩人相識，本來還打算相約飲茶。香港生豬肉食業職工會發聲明稱對事件感震驚和遺憾，對工友家屬致以最深切慰問，並促請勞工處徹查意外原因，公布調查結果。

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