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2023年1月21日星期六
港聞二
電豬未暈 屠工遭踢跌動脈中刀亡 事發上水屠房 死者包辦電擊屠宰 業界：一般兩人負責
醫生：動脈割斷 一分鐘可失血三成
客貨車青衣撼泊快線石屎泵車 七旬司機亡
教局：陽性無病徵 教師可上班 染疫學生一律禁回校 有醫生指安排「少少自相矛盾」
盧寵茂：日後很多私醫治新冠 勿貿然赴急症
檢測中心增網上查預約 區議員：亡羊補牢
不憂員工傳染同事 餐飲業者：傾向有病徵者放病假
「口罩令」年初五微調 宗教處所演講展覽飲食可除罩
私家車持「交強險」 赴粵免驗車
涉走私7.4萬粒新冠藥 印度抵港兩漢被捕
人工島「公眾參與」大半月 前日開網站 環團斥「最貴工程見不得光」 發展局：局長隨筆有短片
糖尿患者染類鼻疽 曾西貢露營接觸泥土雨水
9日釀3宗意外 87歲的士司機涉危駕被捕
深水埗基層團年 「社區客廳」享盆菜宴
酒樓經理入屋圖姦鄰居打傷事主友 囚5年4月
騙聖約翰准辦課程 前女高層判服務令
涉賄校長換小一學位 主婦提堂需普通話傳譯
勸刪相「解紛爭」 林卓廷社工罪脫 官指控方檢視證據或不應提告 兩被告得訟費
官信路過 科學館集結案8人罪脫
理大圍魏救趙案 抱恙途經現場 被捕研究員罪脫
稱「北愛抗爭文」刊前未審 鍾沛權：發布錯誤即時下架
認與13歲童性交 中年教練囚39月
天台屋起火20幼貓亡 户主：我20隻仔……
尊子漫畫
【Emily】司局長拜年 文體旅局3子扮肥兔
【Emily】法美總領事拍片廣東話拜年
【Emily】中大辦賀歲展 有20件兔文物
【Emily】陳茂波瑞士落區說好香港
新年好
新年好
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【明報專訊】圖案設計／製作：尊子
書法設計／製作：三三（朝花）
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