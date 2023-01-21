港聞

港聞二

官信路過 科學館集結案8人罪脫

【明報專訊】2019年11月理工大學衝突，10名男子否認於同月18日早上在尖沙嘴科學館廣場一帶干犯非法集結罪，經審訊後，其中兩男昨在區域法院被裁定罪名成立，還押至2月7日判刑；另8人罪名不成立，當庭釋放。法官李俊文信納大部分罪脫被告只是無辜過路人，包括要到附近殯儀館處理母親後事、在噴水池邊祈禱哀悼、到附近學院查詢課程等，有被告家屬聞悉裁決後激動落淚。

兩男罪成 衣著被指脗合示威者

李官在判辭指出，基於首被告陳以諾（現21歲，下同，學生）及第七被告陳杰風（26歲，無業）當日身上有與示威者脗合的物品和衣著，裁定兩人非法集結罪成。

至於其餘8被告罪名不成立，任職中學教師的次被告羅曉峰（33歲）辯稱，當日是要到紅磡處理母親後事，並呈上其母的死亡證、殯儀館報價單等資料。李官信納，並說：「一個正常兒子，在母親去世仍有心情參與非法集結，不太可能。」

第三被告蔡希霖（21歲，學生）身上攜帶護目鏡等物品，被捕後向警方解釋自己試圖進入理大找弟弟。李官認為不能斷言其說法不合理，且蔡回答警方所有問題，更向警方提供手機密碼，其辯解可能真實。

第四被告杜俊興（32歲，健身教練）與其學生稱，二人當天相約在尖沙嘴海旁上課。李官接納杜身上的頭盔、手袖、電筒等物品是騎單車用，帶有較多件衣物替換亦合理。

第五被告鄧子健（23歲，理大學生）自辯稱，案發前一晚看報道得知有人闖入理大內房間，於是急忙回校取回電腦。第八被告麥俊彥（19歲，學生）被捕後向警方解釋，約了同學在附近咖啡店吃早餐和溫習，並提供該同學的姓名和聯絡電話。審訊時，該同學從加拿大回港為麥作證；李官認為兩人的解釋均有可能是真實。

被告稱往處理後事祈禱等

第十被告葉自傑（24歲）辯稱，當天去城大專上學院查詢課程，並向法庭證明事後有報讀有關課程，李官相信這並非藉口，並接納他當時攜帶口罩和手套是任兼職包裝貨物時用。

另外，李官認為第六被告彭永強（32歲，地盤工人）被捕後曾向警方表示，自己自當日凌晨3時起坐在噴水池邊祈禱、哀悼、休息，亦不在封鎖線內。法官認為彭可能只是無辜過路人。

第九被告周浩泓（22歲，學生）雖向警方稱當天約了朋友清理理大附近的路障，但法官認為本案不涉任何路障，周身上只有勞工手套，裁定他罪名不成立。

【案件編號：DCCC 854/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 非法集結罪 理大圍困事件

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