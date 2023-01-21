勸刪相「解紛爭」 林卓廷社工罪脫 官指控方檢視證據或不應提告 兩被告得訟費

法官游德康下令將男記者收押至2月9日判刑，以待索取背景報告。辯方於裁決後為罪脫兩人申請訟費，稱他們沒自招嫌疑，游官認為控方檢視證據後或不應提告，遂批准申請。林卓廷聞判落淚和點頭示意，他就另案須還押，散庭時說「多謝大家！」和「新年快樂！」民主黨前主席劉慧卿到庭旁聽。

官稱林說話平和「到處撲火」

3名被告為林卓廷、自稱直播記者的曾焌熙和女社工鍾凱研。游官裁決稱，根據片段，事主X遭多人包圍並發生口角，林卓廷「化身隔熱點」為現場情况降溫，他態度溫和、表達善意，於案發前已在場調停，形容他是在示威者之間到處撲火的人，嘗試化解紛爭，他說話平和、中肯，調停失敗亦後退，看不到他逼使事主刪相。

游官續稱，控方未能證明X的手機內有示威者容貌的照片，以及警方知悉並會取得照片來作刑事檢控等，曾焌熙可能擔心X涉侵犯私隱，欲撥亂反正，意圖妨礙司法公正不是唯一合理推論，因此裁定林卓廷及曾焌熙「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪名不成立。

至於鍾凱研被控各一項不誠實意圖取用電腦及刑事損壞罪，游官認為她冷靜向X解釋及問他交出手機，只想為X解困，以免再被包圍或受嚴重傷害，沒有不誠實意圖。此外，片段可見X的手機輾轉被其他人取走點擊屏幕，刪除照片的不一定是鍾，反而是另一男子。在混亂情况下，若鍾拒絕刪除照片可能危及她個人安全，她有解救意圖作為免責辯解，故她面對兩罪均不成立。

被指加入包圍 記者集結罪成

對於曾焌熙的非法集結罪，游官引述他曾稱「啲相係咪值錢過你條命呢？」，考慮到其語氣態度，拒絕接納他試圖為X解圍之說。游官認為他加入了包圍者行列，推論他不再以記者的意圖逗留，其目的僅是壓迫X，構成擾亂秩序，裁定他非法集結罪成。

【案件編號：DCCC 958/20】

明報記者

（反修例風暴）