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2023年1月20日星期五
港聞二
將軍澳填海20公頃 5萬伙公私營七三比 首批3.4萬居民最快2030可住 發展局：屆時未有港鐵
容設施擬引內地核電 料長遠供港1/3用量
辱國歌「毋須歌詞」 控方：《榮光》本質貶華 張家朗奪金片換歌 被告稱練剪片、二創
官准不諳樂理警長任《榮光》專家證人
控方質疑「立場」刊文「一面倒」 鍾沛權：盡力發布不同觀點
市集售煽動書案 兩被告不准保釋3月再訊
巡查樹木量倡增4倍 年檢5萬棵 發展局籲計分制評倒塌風險 環團憂矯枉過正
與男生口交辯稱被操控 已婚男教師7罪囚4年
鄒幸彤六四煽集結罪脫 律政司上訴終院提兩爭議
突過路遭Tesla撞 老婦飛彈30米不治
海關檢兩億元私煙拘50人
涉毒撤控男子 甫離庭警署旁捱斬 據悉不涉金手指 同案另一被告還押
洋狀接國安案資格 上半年處理 大律師會籲看齊非國安案 「公眾更易接受」
共投基金成立 政府：港投管逐步建立管理團隊
私了移路障漢 自閉青年囚兩年賠6000元
青年認毁天后站 求情稱無武裝 官質疑攜長傘「用佢就係武器」
官指被告懷律師聯絡「被推上前線」 法援署：涉事律師非代表本案被告
永久傷殘賠償 法改會倡可分期付 指一筆過計算易失準 工權會讚好：可因應通脹檢視
失業率3.5%跌0.2點 勞動人口減4400
載雞腳貨櫃檢2.6億元可卡因 氣球物料包裹掩味
大灣區GBA新聞：「國民好品牌」國貨多 海底撈勝麥當勞
大灣區GBA新聞：灣區賀新歲 花市設港人手作坊
尊子漫畫
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【Emily】聶德權讚《給十九歲的我》引發共鳴
【Emily】盧建民出獄 想行山睇港產片無意移民
【Emily】談檢測 李家超攞住報紙「多謝傳媒朋友」
【Emily】美公文字體改用Calibri 取代Times New Roman
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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將軍澳填海20公頃 5萬伙公私營七三比 首批3.4萬居民最快2030可住 發展局：屆時未有港鐵
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