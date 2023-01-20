失業率3.5%跌0.2點 勞動人口減4400

近所有行業改善 建造零售教育跌幅明顯

根據統計處數字，與去年9月至11月比較，10月至12月差不多所有主要經濟行業的失業率，在不經季節性調整下均見下跌，其中建造業、零售業、運輸業及教育業有相對明顯跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於「樓房裝飾、修葺及保養業」、餐飲服務活動業、運輸業。

總就業人數方面由3,657,000上升至3,665,300，增加約8300人，同期總勞動人口則由3,795,700下跌至3,791,300，減少約4400人。

至於失業人數，在不經季節性調整下，由9月至11月的138,700下跌至10月至12月的126,000，減少約12,700人。同期就業不足人數亦由59,700下跌至55,300，減少約4400人。

青年失業率8.9% 自去年首跌穿雙位數

勞聯立法會議員林振昇及周小松發稿表示，樂見失業率跌至3.5%，累計連跌8個月，創疫情以來新低。周小松提到，消費及旅遊相關行業合計失業率下降0.3百分點至4.7%，估計與業界憧憬通關消息，連月逐步增聘人手有關。他表示訪港旅客將逐步回升，零售及旅遊相關行業或需增聘人手應付業務需要，行業失業率短期料進一步下跌。

林振昇亦表示，20至24歲青年群組失業率自去年起首度跌穿雙位數至8.9%，較9月至11月數據下降1.5百分點，相信因為本地企業對未來經濟情况相對樂觀，願意吸納培訓更多新血。