永久傷殘賠償 法改會倡可分期付 指一筆過計算易失準 工權會讚好：可因應通脹檢視

可免提早花光壽命較預期長

法改會人身傷害個案按期支付未來金錢損失賠款小組委員會早前做研究和公眾諮詢，昨發表報告書，指出現時法庭可參照申索人過往金錢損失，以計算其未來金錢損失來判予賠償，但法庭難以「一次過」評估整筆賠償款項，須要考慮申索人原本收入、傷後掙取收入能力、受傷招致的額外開支等，傳統乘數計算做法被批評不精確及不科學，建議按期付款令作為另一選項（見表）。

梁偉文解釋，嚴重受傷個案涉及長期醫療照顧和開支，法庭訂立賠償金額時或未能預測大幅波動，例如通脹急劇，或者申索人壽命比預期長等。一筆過賠償不會百分之百準確，而按期付款令的好處是可以調整，並判予全面、合理的賠償款項，直至申索人離世，他們理應毋須擔心賠償金不足。

梁表示，不少申索人獲得巨額賠償後，屢遭親友借錢，亦有因工傷癱瘓等重傷者索償只為了家人，他們取得金錢後立即自殺，按期付款令或可避免上述情况。

報告書建議，應立法賦權法庭在處理人身傷害個案時，就未來金錢損失的賠償發出按期付款令，但非要影響各方達成和解，這應限於處理「災難性個案」，即永久殘疾個案；而且，為確保申索人可持續並獲全數賠償，法庭考慮付款是否穩妥時應有酌情權。若申索人的醫療狀况有重大惡化或改善等，在特定準則下可覆核原本的付款令，僅限一次。報告書又建議，由財政司長作為訂定和發布推定淨投資回報率（折扣率）的主管當局，每6年諮詢專家小組及檢討。

按身體狀况可覆核一次

財政司長定折扣率 每6年檢討

工業傷亡權益會組織幹事余嘉浩表示，有關專家在法庭評估傷殘者將來開支時往往「講到好死」，以便計算，他批評做法有問題，申索人的年紀愈輕，評估愈不精準。按期付款令對申索的工友而言屬「好事」，可因應通脹和嶄新的醫療技術檢視賠償，並讓他們提出覆核。余舉例，於1980年代，約20歲的工友因工傷斷手獲賠20多萬元，但10多年後已追不上通脹，當時也沒就可用機械手臂而索償。