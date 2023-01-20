港聞

港聞二

青年認毁天后站 求情稱無武裝 官質疑攜長傘「用佢就係武器」

【明報專訊】2020年七一遊行遭警方反對，大批市民仍在港島一帶集結，其中兩名19歲男生涉在天后站破壞港鐵設施，及在路上試圖燃燒紙箱，被控企圖縱火等共7罪，其中首被告翌年涉販毒被捕及還押。首被告昨於區域法院承認企圖刑事損壞、刑事損壞、企圖縱火、販毒共4罪，另1項企圖刑事損壞罪存檔法庭。案件押後2月10日判刑，其間被告須還押。

認4罪下月判刑 另被告5．22審

被告張世康（現年19歲，案發時17歲）承認於2020年7月1日，在港鐵天后站B出口外企圖損壞屬港鐵的閉路電視，刑事損壞4條燈管，及在北角英皇道14號外企圖用火燒毁一個紙箱；另承認在2021年9月5日，在尖沙嘴天文臺道近金巴利道，販運7.14克可卡因。同案被告黎俊熙的案件則排期5月22日開審。

辯方求情指出，被告僅隨機在街上點燃遺棄紙箱，無造成損害，他亦沒有帶同武器或工具到場，是一時衝動無預謀犯案。法官王詩麗反駁，被告攜長傘及一身黑衣到現場，意圖「都好明顯」，質疑雨傘「你使用佢就係一種武器」。

被告承認案情指出，2020年7月1日下午4時許，兩名被告一同行到天后站B出口外，一同用長傘敲打閉路電視鏡頭兩至三下，但鏡頭沒有損壞。兩人再進入站內，用長傘砸碎天花板的4條光管，碎片散落地上。

兩人離開港鐵站後，沿英皇道步向北角方向，當時路上已有紙箱、鐵欄等雜物堵路，首被告拿出一個疑似打火機，試圖點燃一個紙箱但並不成功。隨後有人大聲叫喊「警察」，兩人立即放下手上雨傘逃去，一邊脫去帽子、面罩、黑衣，逃進七海商場內，最終在炮台山站外被警方截停，首被告身上被搜出防毒面具、打火機、手套等物。

【案件編號：DCCC 81、154/22】

（反修例風暴）

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