私了移路障漢 自閉青年囚兩年賠6000元

案發時18歲的中六生被告馬俊棋（現年21歲）聞判後點頭示意，有女親友激動落淚，有旁觀者道「等你出嚟」。

辯方求情稱誤會記者救護員遇襲

李官引述辯方求情稱，被告的父母離異，他有自閉傾向，縱然智商達130分但學業成績欠理想，未能升讀大學，並打散工餬口。根據心理學家和醫生報告，被告的社交溝通有缺損，表達能力欠佳。被告當時誤會記者和救護員受攻擊，才踩踢事主X；他願意向X賠償。

李官判刑時引述控方案情提及，事發2020年1月26日晚上，至少兩名途人在砵蘭街遭「私了」，亦有人縱火，但沒證據顯示被告身處附近或知情，故不作考慮。約11時，被告與10多名示威者堵路和高叫口號，被告無戴口罩、沒攜裝備，腋下夾着雜誌，李官認為他和激烈示威者截然不同，接納他只是路過並臨時參與，角色次要，情節輕微。

官：無戴罩沒裝備 接納臨時參與

李官續稱，凌晨約1時，X踢發泡膠箱後撥開黑衣人的手機，其後被包圍，被告用腳踐踏及踢向地上的X共4次，另一人以玻璃樽重擊X頭部。X右眉裂傷雖不算嚴重，但無法工作4天。李官以3年為暴動罪量刑起點，就傷人加刑4個月，考慮被告認罪、年輕、有自閉傾向，他受案件繁多和疫情影響延至3年後判刑，再減刑6個月，終判囚24個月；李官稱這已是在法律容許下作寬大處理。

【案件編號：DCCC 668/20】

（反修例風暴）