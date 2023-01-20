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共投基金成立 政府：港投管逐步建立管理團隊

【明報專訊】特首李家超昨日出席立法會答問會，透露「高端人才通行證計劃」至今收到近5800份申請，當中約七成獲批，其他申請仍然正在處理。他表示，政府已經成立去年於《施政報告》提出為數300億元的「共同投資基金」，並由「香港投資管理有限公司」負責管理，將開始積極投資以扶助企業。

高才通收5800申請 七成獲批

金管局初期支援港投管

李家超表示，成立共同投資基金之後，下一步將投資扶助有長遠發展意義及具代表性的企業。本報查詢財政司長辦公室，香港投資管理有限公司是否已開始運作及有管理層名單，政府發言人回覆，該公司預計隨業務發展會逐步建立管理團隊，此前，金管局會在公司成立初期提供投資、後勤和營運支援。

多名議員在答問會上關注政府財政狀况及本港經濟，新民黨何敬康指出，政府過去3年出現財政赤字，問及如何減低赤字及確保收支平衡。李家超稱，本港經歷3年新冠疫情，現已走出疫情陰霾，對來年收支樂觀。他續說，政府開源空間不大，因或增加社會的開支，因此當局會專注提升原有收入，包括透過「八大中心」及再工業化等高質量發展，相信會有即時效果。

擴輸外勞 李促政策局交報告

新一屆政府稱積極「搶企業、搶人才」，自由黨邵家輝指出多個行業面臨人手短缺，冀輸入海外勞工。李家超稱，政府目前列出13個行業或類別聘請海外勞工前，可獲豁免證明本地招募有困難，他已要求各政策局提交報告，研究能否擴展至其他行業或類別。

另外，李家超說，政府各官員會積極外訪推廣香港，他下月將出訪沙特阿拉伯及阿聯酋參加商貿和文化推廣活動，並在3月底出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇。

李家超預期訪港旅客人數將顯著上升，當局下月初將啟動「你好，香港！ Hello Hong Kong」宣傳計劃，向全球宣傳本港已經復常。旅發局早前表示，已預留最少1億元全球宣傳，包括向初期到訪的旅客派發消費券。

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