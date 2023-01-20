洋狀接國安案資格 上半年處理 大律師會籲看齊非國安案 「公眾更易接受」

杜指非每案涉密 平等開放助護法治

特首李家超昨在立法會答問會展望上半年重點工作時表示，政府會盡快就《法律執業者條例》提出修訂，適當處理沒有本地全面執業資格的海外律師參與處理國安案件的問題，並會盡早完成《基本法》23條立法工作。

連任大律師公會主席的杜淦堃昨在會員大會後說，今次人大釋法中保留一些彈性，相信人大常委會考慮不同意見，也是公會樂見。他認同，在不少司法制度，外國律師參與案件較少，但認為香港情况獨特，相信國安委會考慮所有意見後決定。

稱不信林定國忘法治原則

至於律政司長林定國在法律年度開啟典禮說，在國安層面應由行政機構有最終決定權（final say）。杜回應說，相信審訊程序及被告是否足夠入罪，明顯是由法院處理，不相信律政司或國安委會忘記這些原則，做出破壞法治的行為。

公會近年與內地的交流受社會事件及疫情影響減少，杜淦堃說去年底安排到訪大灣區城市，後來因疫情押後。他說，希望隨通關及陸續復常，並在內地容許下到訪北京。

鄧炳強：據國安法經驗推23條

另外，保安局長鄧炳強在《大公報》撰文稱，政府一直積極推展23條立法的相關工作，除研究全國性法律及其他司法管轄區法律外，亦正檢視國安法實施經驗、相關的法庭裁決及現行法律的不足，務求制定有效和務實的方案和條文，應對有關風險，並適時展開公眾諮詢。他在文中提到，現時絕不能掉以輕心，仍要警惕外部勢力及其在港代理人仍時刻想利用媒體、文化藝術等「軟對抗」方式，煽動港人對中央及特區政府的仇恨，以危害國家安全。

李家超日前接受傳媒訪問表示，希望今年、最遲明年可完成《基本法》23條立法。杜淦堃則說，過去一年，大律師公會內部曾就23條討論及研究，日後會盡力提供意見。