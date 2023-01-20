涉毒撤控男子 甫離庭警署旁捱斬 據悉不涉金手指 同案另一被告還押

報稱司機的32歲男子徐智恆，去年6月17日在藍田匯景花園一單位與24歲友人張勤亮被海關拘捕，海關懷疑該單位被用作製毒及分銷中心，檢獲約2.85公斤毒品，包括霹靂可卡因、液體可卡因及可卡因，市值約271萬元。

雙腿中刀危殆 反黑追緝刀手

兩人昨早在觀塘裁判法院再度提堂，案件押後2月27日作交付高院審訊的程序。張被控兩項販毒及一項製毒罪，須還押懲教署看管，而徐則獲撤銷一項販毒罪，昨早10時許離開法院。據悉海關諮詢律政司意見後，決定撤控，男子並非轉任控方證人。

姓徐男子離開法院後橫過馬路，走到對面的觀塘游泳池門外時，突遭一名男子從後以一把30厘米長的刀斬中腿部多處，兇徒逞兇後往秀茂坪方向逃去。泳池旁邊為觀塘警署，警方及救護員接報到場，兇徒已逃去，遇襲男子腳部受傷，半清醒由救護車送伊利沙伯醫院救治。行人路留下大灘血迹，警員封鎖現場調查。

被問會否加巡法院一帶

警着參考案件摘要

警方將案列作傷人處理，交由觀塘警區反三合會行動組跟進，正追緝一名年約30至35歲男子，身高約1.7至1.8米，壯身材，案發時戴灰色帽及黑色口罩，身穿藍色上衣、黑色長褲及白色鞋。據悉遇襲男子仍未適合錄取口供，警方正調查其遇襲原因。被問及警方會否加強法院一帶巡邏，警方着記者參考案件摘要，沒有補充。