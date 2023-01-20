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港聞二

與男生口交辯稱被操控 已婚男教師7罪囚4年

【明報專訊】47歲已婚男教師涉於2019至2020年，七度在校內及私家車內與當時13至14歲的男學生互相手淫及口交，他早前承認7項「與16歲以下兒童作出猥褻行為」罪，昨於區域法院判刑。法官謝沈智慧批評被告刻意「培育受害人成為他的泄慾工具」，在公眾地方及學校犯案「色膽包天」，事後更自稱被事主操控，「態度令人齒冷」，判囚4年。

被告否認性滿足稱惡心

官：射精呀，侮辱我智慧

綜合心理及精神科報告顯示，被告彭皓峯幼時成績欠佳，與父母關係疏離，他在母校任教21年，是因他仍浸淫童年之中，享受玩電子遊戲、砌模型、看卡通片，與同輩無法深交。報告又指，被告與同任教師的太太育有兩女，女兒出生後他感到「地位卑微」，常與太太爭吵，極少行房，因而與事主建立關係，每次性行為均由事主主動，他感「極度惡心」，否認有性滿足，自稱受事主操控，不懂拒絕。謝官質疑「你當我3歲細路呀？佢射精呀，簡直係侮辱我嘅智慧呀！」辯方回應，被告射精只是生理反應。

被告否認對同性或男童有性趣，稱與事主一同玩電玩、聊天，「體會從未感受過的親密」，認為是浪漫關係。心理醫生分析，被告沉溺童年，未能與太太建立關係，和事主則有前所未有的親密，有戀童迹象。

事主謝姊揭發 逃「有毒關係」

事主的創傷報告則透露他受被告關懷，關係亦師亦友，最終發展成性關係，對此感惡心和內疚，感謝姊姊揭發事件令他逃離這段「有毒關係（toxic relationship）」。報告認為事主仍感自責，建議日後尋求協助。

謝官在判刑時批評被告「虛偽、不負責任」，只懂指摘親友甚至2019年社會事件。至於辯方求情稱被告不能與家人一同赴加拿大，女兒亦尚未知他犯案，謝官認為被告「咎由自取」，不會考慮求情因素，各罪以4年半為量刑起點，部分刑期同期執行，考慮被告認罪後總刑期判囚4年。

官：倘戀同性「唔好害太太」

謝官判刑後向被告說，不會因報告指他有同性戀傾向而有負面睇法，形容社會風氣已較開放，被告已「欺負太太十幾年」，若他喜歡同性，「我唔該你唔好再害佢」。

【案件編號：DCCC 1092/22】

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