巡查樹木量倡增4倍 年檢5萬棵 發展局籲計分制評倒塌風險 環團憂矯枉過正

去年9月16日，何文田巴富街塌下一棵鳳凰木擊中4車，發展局同月成立路旁樹木種植和護養專責小組，檢討現行樹木管理安排，包括現行樹木風險評估指引、檢查方法、路旁種植樹木品種，以及樹木生長空間等。

發展局昨向立法會提交文件指出，當局認為各管理樹木的部門一直按照既定制度和指引護養樹木和評估樹木風險，惟不時出現檢查樹木後發現問題但無跟進，或觀察結果與風險評級不一致，例如樹木的觀察結果為健康或結構欠佳，但風險評級為「低」。

樹木管理納各部門首長職責 加強責任

發展局認為，在路旁樹木種植護養及樹木風險評估方面仍有改善空間，提出10項改善措施（見表），首項措施建議把樹木管理納入各部門首長的職責表，並於其年度評核報告的工作表現給予評價，從而加強責任。

文件又指，考慮到有些塌樹事件涉及的樹木為種植環境不佳的較大型樹木，建議擴大樹木風險評估的涵蓋範圍，包括在有限空間生長而胸徑0.5米或以上（現為0.75米以上）或高度9米或以上的樹木，估計每年需巡查樹木會由現時約9000棵增至約4.5萬至5萬棵。

倡地政主動篩查鄉村樹木

另外，政府指全港約有三分之一的土地為未批租和未撥用的政府土地，不屬於其他部門範圍，政府建議地政總署按風險為本原則，主動定期檢查這類土地上的樹木，例如篩查鄉村樹木。文件又指，有些樹木在巡查期間並無顯示即時風險，但日後可能構成威脅，例如空間不足以容納生長得過大的樹木，建議參考海外經驗，引入計分制度，為路旁樹木制訂改善措施，如不可行就會以其他樹木「取代」，預計2025年有最終建議。

長春社總監蘇國賢認為，政府提出的建議大致回應到過去塌樹意外面對的問題，例如發現問題後無跟進，導致問題惡化，最終令樹木倒塌。不過他擔心計分制度會將一些無健康或結構問題的樹木，因為生長空間不足等問題被移除，認為應先篩選，再評估是否有迫切需要移除，又或藉其他措施令樹木繼續種植，避免大量砍樹。