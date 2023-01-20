市集售煽動書案 兩被告不准保釋3月再訊

另一被告入院 下周再訊

3名被告為兩男一女，依次為商人李龍現（52歲）、牧師姜嘉偉（31歲）和寵物美容師陳尚恩（48歲）。首被告昨午缺席聆訊，辯方稱他身體狀况不佳，須入院做手術。羅官將其案件押後至下周四（26日）或更早出院日再訊，其間須還押。

至於其餘兩名被告，控方申請押後8星期調查，包括認人、檢視涉案店舖售賣的過千件貨品、調查被告的手機和涉事舖位租約，並翻閱案發地點的閉路電視片段。辯方為兩人提出保釋申請，羅官聽畢陳辭後拒絕，兩人須還押。

涉案書籍指警「作賊心虛」

控罪指，3名被告於2022年12月2日至2023年1月17日期間，一同串謀和與其他身分不詳的人在facebook、Instagram及位於旺角銀城廣場地下攤檔內，推廣出售具意圖引起憎恨或藐視香港政府、激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力，及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

據了解，控方案情指本案涉及「影衰mi雜貨店」，店內出售一本描述「社會不穩時期」事件的書籍，書中形容警方「暴力清場」、「作賊心虛」和「包庇黑社會」等，亦有售賣播放反修例運動歌曲《願榮光歸香港》的音樂盒。警方六度派員觀察和「放蛇」，警員曾以260元購買涉案書籍。

【案件編號：WKCC313/23】