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控方質疑「立場」刊文「一面倒」 鍾沛權：盡力發布不同觀點

【明報專訊】前「立場新聞」總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐及其所屬母公司，被控串謀發布煽動刊物案，昨進入第22天審訊，控方質疑部分「立場」評論文章的政治立場「一面倒」，讀者若不看其他觀點的文章，「入咗腦救唔番」；鍾沛權稱所有媒體均面對上述情况，立場只能盡力發布不同觀點的內容，增加讀者接收的機會，「如果你唔畀我（立場新聞）繼續存在，咁我做唔到呢樣嘢」。

律政司伍淑娟：案前未聞立場新聞

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，昨開始盤問鍾沛權，她首先提到，自己在負責本案前「未聽過立場新聞」，只知道有個「立場姐姐」。控方抽出立場特刊《立誌》整理最高瀏覽量的10篇立場博客文章，稱文章「通常就係『黃營』嗰啲人先鍾意睇」，可推論立場讀者的政見。

控方：最高瀏覽文章黃營所喜 鍾舉例另一文章「你口中的藍營鍾意」

鍾沛權則回應，閱讀文章不代表同意文內觀點，他亦會因好奇而閱讀某些與他立場相反的文章，難以判斷每名讀者的想法，更認為〈法醫科 Fact Check 「被自殺」〉「係你口中嘅『藍營』鍾意睇嘅文」；惟他亦同意〈為何「五大訴求，缺一不可」？〉等兩文應反映讀者政見和民意。瀏覽量最高的文章是〈十分鐘，了解《香港人權與民主法案》〉，控方問文章瀏覽量高，是否代表多人同意其觀點。鍾沛權認為，多人瀏覽的文章往往被轉載至不同平台，難以概括讀者閱讀的原因。

控方指立場應確保每篇文章持平 鍾稱困難：無綫《一家之言》亦無各方意見

控方續稱，文章經多次轉載後，可能接觸到非固定讀者，他們不會再看立場其他文章，故立場應確保每篇文章持平。鍾反稱不應低估讀者接受資訊的能力，而一篇文章難以涵蓋一個議題的所有資訊、正反意見；他亦重申上述皆是評論文章，舉例無綫新聞的評論欄目《一家之言》也沒有包含各方意見。

控方追問，一般人不會看多間媒體的新聞，容易受特定媒體的信息「潛移默化」。鍾沛權則稱他不是心理學專家，難以判斷，亦「唔敢講到」媒體影響力這麼大，可以是讀者本身有既定觀點，故選擇某媒體，又笑稱「我阿媽日講夜講一啲嘢，都唔一定潛移默化到我」。

另外，控方舉例若傳媒一面倒報道示威者的正面新聞，會影響讀者的觀點。鍾沛權強調，立場會全面報道各方聲音，而反修例運動群情洶湧，群眾的聲音尤其值得報道。控方反駁2019年區議會選舉仍有四成建制支持者，為何立場不為「小眾人士發聲」；鍾解釋，反修例運動源自該六成參與者，而他們的政治影響力屬「小眾」，需充分記錄。審訊今續。

【案件編號：DCCC265/22】

（立場新聞案）

相關字詞﹕區域法院 鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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