官准不諳樂理警長任《榮光》專家證人

庭上透露，控方去年9月排期審訊時，無提出欲傳召研究《榮光》的專家警長。該警署警長直到上月初才按指示着手研究《榮光》，控方在庭上承認做法不理想。

網上蒐資料 上月收指示研究 稱知歌曲出處、播放次數

隸屬網罪科的警署警長徐志聲就其專家證人資格出庭供稱，他具學士學歷，自2019年在「網上巡邏」時，常見《榮光》在不同平台上出現。徐沒有擔任專家證人的經驗，是次研究主要依靠網上蒐集。

辯方先問徐是否熟知《榮光》的節奏、拍子及曲風等，徐表示對音樂無認知，其研究不在音樂上，而是其他多方面研究，包括對《榮光》的出處、在不同媒體播放的次數及出現原因，有一定認知。辯方又問徐沒有親歷其境，如何確保網上影片的真偽，徐認為影片沒有被剪輯，但同意亦不能排除有後期加工。

控方：指控基礎非音韻曲調

控方陳辭稱，指控基礎並非《榮光》的音韻曲調，而是《榮光》存在的意義、使用情况，從而構成侮辱國歌。辯方則稱，徐實際是研究《榮光》其中的應用情况，但控方硬說他是《榮光》的研究者屬「文不對題」，而且徐對於網上未經核實的資訊「照單全收」，等同傳聞證供。