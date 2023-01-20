辱國歌「毋須歌詞」 控方：《榮光》本質貶華 張家朗奪金片換歌 被告稱練剪片、二創

另外，控方有意傳召警署警長徐志聲以研究《榮光》的專家身分作供，最終獲裁判官接納其專家證人身分（見另稿）；案件押後至3月29日續審。

控方案情指出，2021年7月26日張家朗在東京奧運男子花劍個人賽奪金後，同日被告鄭榮進（27歲）將一段名為「張家朗奧運男子花劍牌頒獎禮（榮光版本）」涉案影片上載至個人YouTube帳戶，截至去年7月有逾9.7萬觀看次數。

控方：《榮光》音樂也象徵「解放香港」 被告：不知背後意思 覺旋律感人

案情指，《榮光》是眾所周知的示威歌曲，宣揚解放香港及革命，「毋須歌詞，其音樂已象徵該些意思」。去年4月，被告在警誡錄影會面下，聲稱動機是練習剪輯影片，及製作「二次創作」技巧；他不知道《榮光》背後意思，認為歌曲的旋律感人，才剪輯到頒獎禮片段內。被告去年7月21日被捕。

控方稱「侮辱」一詞有法定解釋，即損害國歌的象徵及標誌的尊嚴；《榮光》本質的意義、公眾對它的理解，會對中華人民共和國造成貶損，故換上《榮光》構成侮辱國歌。

上載4天後轉為私人影片 後轉「不公開」

警方網罪科偵緝警員李嘉汶供稱，她在涉案影片上載的4天後，發現已轉為私人影片，警方無法觀看。直到去年7月，李發現涉案影片由私人轉為不公開，警方循超連結可以觀看。李同意，當影片設定是私人時，只有上載人可以觀看；當影片設定是非公開時，觀眾不能從搜尋器上找到該影片，只有管有如同「密碼」的超連結，才可找出及觀看該影片。

【案件編號：ESCC1366/22】