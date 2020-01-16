將軍澳填海20公頃 5萬伙公私營七三比 首批3.4萬居民最快2030可住 發展局：屆時未有港鐵

發展局表示，目前未有項目造價，但預計填海費用「未必好貴」，因填海面積不算大，並承認正推展多項大型工程，「會睇住盤數」。

供13.5萬人住 局方：未有造價

去年《施政報告》已提及將軍澳137區發展將建5萬伙，最早2030年入伙。發展局發言人昨日稱，137區現有躉船港池及沿海岸線會填海約20公頃，連同原有用地，若以最高住用地積比率7.5倍計算，區內可提供約3.45萬個公營房屋及1.55萬個私人住宅單位，供13.5萬人居住，換言之即等於約4個太古城。137區中央擬建港鐵站，其周邊將發展較高密度的房屋，即大部分居民（逾2/3的規劃人口）與港鐵站的距離是500米步行距離之內。鐵路站附近會設有社區公園和地區文娛及商業設施，成為該區主要活動中心；道路則設於內陸，並善用海旁一帶提供連貫的海濱長廊及綠化休憩空間。

發言人續稱，新界東南堆填區目前只處理建築廢料，料首批137區居民入伙前，堆填區將會停用和完成修復，因應其堆填區性質，長遠不會興建作住宅，並將規劃成休憩用地。137區將於2025年啟動填海，首批居民2030年入伙時，將會同時遷走現時區內兩個公用設施，即公眾填料轉運設施及混凝土配料廠。

發展局又表示，土拓署及規劃署其後會就項目做詳細評估，包括環境影響評估，以敲定發展方案，按目前計劃，期望於2025年開展137區的工程。此外，政府正就「三鐵三路」諮詢，如「將軍澳線南延線」以重鐵形式從現有的鐵路網絡，通過位於將軍澳創新園對出海底的隧道，並延伸至137區，將於將軍澳創新園對出填海，面積約兩公頃，以提供土地保護在進入水底前的一小段鐵路走線，惟整體填海面積仍需視乎進一步設計。

議員：填海範圍太近影響民居

西貢區議員方國珊明言反對上述填海方案。她表示，目前已有30萬人居於將藍隧道及日出康城一帶，政府填海範圍距離民居太近。她認為政府可盡量壓縮137區的填海面積，減少近半至約10公頃，以避免填海工程對區內住宅區及居民造成環境和健康影響。

立法會新界東南議員李世榮認為，政府應優先研究毋須填海的內陸走線方案，並從將軍澳站伸延「將軍澳線」，及增設百勝角站、將軍澳工業邨站及137區佛堂澳站，同時興建多一條過海鐵路隧道，以連接港島線。

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