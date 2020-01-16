大灣區GBA新聞：「國民好品牌」國貨多 海底撈勝麥當勞

「網易數讀」指出，2022國民好品牌排行榜分為5個大類，下分33個細類；「網易數讀」先從市場上的眾多品牌，綜合「百度指數」、「小紅書熱度」及市場表現等篩選出候選者，再供讀者投票選擇。調查共回收有效問卷8094份，44.7%為女性，55.3%為男性。

問卷中，累計回收到來自北上廣深四大一線城市的問卷佔比23.9%，新一線城市（即成都、杭州、重慶、西安、蘇州、武漢、南京、天津、鄭州、長沙、東莞、佛山、寧波、青島和瀋陽）的樣本佔比23.3%，二線城市的樣本佔比20.2%，三線及以下城市佔31.3%，港澳台或海外佔比1.3%。

曾財務造假 瑞幸咖啡勝星巴克

對比2021年，今次榜單5個大類保持不變，細類則有部分變動；其中，原本的「飲品連鎖」細類拆成茶飲店和咖啡店。結果顯示，2020年曾公開承認財務造假的瑞幸咖啡，去年超越星巴克（Starbucks），成為受訪者心中的國民好品牌首位（表1）。分析指出，瑞幸2022年第三季淨收入按年增65.7%至39億元（人民幣，下同），內地門店增至7846家，對比星巴克2022年第三季於內地的淨收入按年跌40%至37億元、中國門店跌至5761家，兩者有明顯差別。

連鎖餐飲亦出現「國貨打贏舶來品」的情况。內地火鍋市場競爭激烈，「海底撈」超越麥當勞和肯德基兩間所謂「洋快餐」（內地麥當勞及肯德基由中資經營），在國民好品牌連鎖餐飲排行榜得到第一名（表2）。至於糧油調味，雖然「老干媽」2021年收入（去年公布）減12億元，但這被形容為中國留學生必備調料的品牌，繼續排第一；香港品牌李錦記排名較2021年上升，躍居第三位（表3）。

國產可樂五大不入 華為贏蘋果

樽裝飲品則是可樂天下，無論可口可樂或百事可樂都被受訪者認為是國民好品牌前列，不過同稱可樂，國產品牌「天府可樂」五大不入（表4）。手機方面，華為2022年超越蘋果，位列榜首（表5）。

15％受訪者增囤貨「添安全感」

網易數讀指出，新冠疫情對消費者習慣帶來一定影響，調查顯示，74%受訪者在2022年更相信「性價比（物有所值或物超所值）」，42%會抑制自己高消費的欲望，變得更節儉。另有15%受訪者表示囤貨行為增加，覺得會帶來安全感。

明報記者