【Emily】最熟悉政治人物 李家超居首 民研調查：林鄭第二 唐唐陳肇始跌出十大

民研喺上個月5至9號用電話訪問咗1004個18歲或以上講廣東話嘅香港居民，喺冇提示下，頭三位依次為有48%受訪者提起嘅特首李家超、39%人提起嘅前特首林鄭月娥同26%人提起嘅全國政協副主席梁振英；排第10位嘅李慧琼就有9%受訪者提起。

梁振英董建華排第3及第4位

喺上年2月同類調查，當時有21%受訪者提起嘅李家超今次升幅最大，升27個百分點；相反，上次有66%受訪者提起嘅林鄭月娥，今次跌幅最大，少咗27個百分點。另外，上年2月仲排緊第16位嘅譚耀宗，唔知係咪呢排成日出嚟回答釋法提問，今次就有10%受訪者提起佢，較上年調查多咗5個百分點。

不過民研話，排名方法係以受訪者喺冇提示下講出嘅政治人物嚟計，係量度知名度嘅方法之一，強調同支持度無關，即知名度排名好高嘅政治人物，都唔一定係最受歡迎嘅政治人物；知名度排名偏低嘅政治人物，亦可能會喺有提示嘅知名度調查中得到唔同排名。