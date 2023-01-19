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2023年1月19日星期四
港聞二
內地難驗核酸港人求助 議員憂滯留 擬北上者續排長龍檢測 黃偉綸：政府了解社會關注
公民科內地交流增一日團 教局盼中五生4月赴粵
隔離設施研改非抗疫用 竹篙灣研轉過渡房
3年首迎抵港郵輪 旅發局：年內最少16家重返
西九總裁：料通關振票房 伙「攜程」推預先購票
涉兩萬元行賄換學位 主婦遭校長舉報被捕
醫局高層偷竊案 夫：警誤導招認 控方：以被告知識水平 口供必有過目
留任終院英法官冀護法治 祈顯義認同
代表天然乳品案 Tim Owen再准入境
童樂居虐兒案23歲被告開審 涉掟男童落地 辯稱動作粗魯無惡意
9人涉洗錢60億 歷來最大宗 租黃埔單位作基地 海關：保安嚴執法更難
涉誘網民賣戶口供洗錢 5人被捕
國泰工會今按章工作 「非100％準備勿上班」
認理大暴動 一入教導所 兩囚15至18月 官：被人唆擺成受害者 「不要天真以為大時代的呼喚」
貼紙印律師電話激勵字句 官推論「將被告推到前線」 律師會稱所有調查保密 拒評個案
暴動罪脫上訴案 陳虹秀等答辯方：記憶模糊 重審不公
緊急救護召喚88%達標 24年新低 消防：第五波疫峰1/4人手缺勤 救護車消毒耗時
消防示範新裝 「發光導引繩」標示火場退路 「淨化呼吸器」降染疫風險
維港建休憩設施 保護海港條例研鬆綁 甯漢豪：維持港內不填海造地原則
青年認狎6歲妹囚27月 庭上揭前科
男子姦分居妻罪成 另認施壓促撤控
大灣區GBA專題：兌換人民幣 部分找換店匯價吸引 銀行電匯或收手續費 櫃員機提款方便
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【Emily】兔年打卡位耀維港 添馬公園現「花海」
【Emily】煮咕嚕蝦球款待傳媒 蔡若蓮拿手菜鯪魚餅
【Emily】12前政助團年飯 11人已離開政府
【Emily】駐軍新年賀辭 讚特首「務實擔當」
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【明報專訊】（請看附圖）
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