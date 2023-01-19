男子姦分居妻罪成 另認施壓促撤控

代號C.S.C.的被告另涉還押期多次致電及八度去信事主，施壓要求她撤控，早前認1項意圖妨礙司法公正罪，將與強姦案同判。

疑妻婚外情作案

庭上揭被告尋婚外情

庭上透露，被告有一項刑事恐嚇案底，涉及被告在2019年仍與事主為夫婦時，與一名公院女護士相戀，並威脅對方不准分手，否則將其裸照上傳網絡。翻查資料，該案事主事後得悉裸照被人流傳，並收到陌生人致電「問價」。被告被裁罪成、判囚4個月，上訴失敗。

本案案情指出，被告與事主X於2015年結婚，2019年7月，兩人關係轉差並同意離婚，被告亦歸還鎖匙，其後無聯絡。同年9月14日凌晨，被告尾隨X回家，扯破其內褲，用USB電線綁起其雙手，掌摑X及責罵對方中秋節與他人外出，隨後強姦X，並要求她口交，更以護膚品瓶子插入X陰道，再與X肛交。X的陰道事後驗出有被告的DNA和精液，胸、手和大腿有多處瘀傷紅腫。法官裁定1項強姦罪表證不成立，陪審團只需商議其餘3項強姦罪及1項肛交罪成立否。

【案件編號：HCCC 284/20、HCMA 181/20】