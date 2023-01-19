維港建休憩設施 保護海港條例研鬆綁 甯漢豪：維持港內不填海造地原則

精簡土地發展審批程序

認證或交業界

前特首林鄭月娥在任內最後一份《施政報告》提出檢討《保護海港條例》。甯漢豪昨稱，初步方案將維持一般不會在維港範圍填海造地的原則，會加強相關機制。但她說，針對興建「使用海港功能、讓市民享受海港」的設施，例如濱岸堤階、碼頭等，會引入機制「拆牆鬆綁」。另外，政府早前向立法會提交「精簡土地發展程序」的修例草案，甯漢豪認為首要是改變文化，將檢視現行審批程序是否有不需要的部分，或可交由專業人士自行認證，當局會考慮就拒絕申請提供原因，免卻申請人估計拒批原因和「信來信往」的問題。

組裝技術建屋

研政府存製設施

甯漢豪透露，政府已成立委員會跟進使用「組裝合成」技術建屋，包括研究設立政府儲存設施、製造基地和認證等。工聯會黃國亦建議政府於本港建立「組裝合成」房屋的生產基地，在本地生產組件，並做人力資源調查及培訓配合。

黃偉綸被問到現時政府邀請「重點企業」來港的進展，他透露當局正與多家企業溝通，範疇涵蓋創科、生命科學、人工智能、金融科技等，惟由於仍在商討，不會透露企業身分。

民建聯葛珮帆會後質疑政府做法被動，建議當局制訂重點企業物色清單，政府在內地及海外的經貿辦亦應向當地企業「主動出擊」。

葛珮帆稱，企業研判來港與否有時限，憂慮當局錯過時機，期望政府提供一站式服務及度身訂造的方案，讓企業不必向不同部門查詢。