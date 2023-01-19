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消防示範新裝 「發光導引繩」標示火場退路 「淨化呼吸器」降染疫風險

【明報專訊】消防處去年購置多項新裝備，加強前線行動力，包括用作評估火場環境的「雙光源電筒」，以及讓消防員在煙霧瀰漫或昏暗事故現場引路的「發光導引繩」。處方另引入16部「動力空氣淨化呼吸器」，身穿保護衣者攜帶相關呼吸防護工具，風機可將四周空氣淨化再送入面罩，以處理高風險傳染病個案，包括伊波拉病毒和新冠病毒等。

處方昨在百勝角消防及救護學院展示新裝備，其中每套約值1.5萬元的「發光導引繩」，長約100米，以防火物料製造，會發出藍綠色、有流動方向的光，標示進入及撤退火場路徑。每個約值5000元的「雙光源電筒」則以藍色扇形激光，讓消防員掃描事故現場輪廓和佈局，評估火場環境。處方稱，兩者主要在三級以上事故或因應現場人員需要使用，暫未曾在救援行動使用，但已用作煙火特遣隊操練的裝備。

救護頭盔電單車料年內更新

因應過往抗疫工作經驗，處方去年起購置多個「多功能救護頭盔」和47部「急救醫療電單車」，預計今年全面完成更換。其中頭盔備有多款可拆除配件，包括頭燈和護目鏡；新款電單車設有4種騎行模式，包括雨天和越野模式，可在不同路面情况下更穩定行駛。

處方另外斥資120萬元添置「區域氣體監測儀」，用作檢測有毒和可燃氣體、揮發性有機化合物和輻射，並能探測影響氣體流動速度、方向和行為等的氣象因素。裝置會配合遠程監控軟件，遙距監控每個偵測器，實時顯示有毒氣體的讀數、位置及警報狀態，以縮短前線在危險區域的工作時間，減低風險。處方還以每部約兩萬元購入潛航器，協助在河流、水塘或水下密閉空間等複雜水域作水下搜索行動，配備超高清鏡頭記錄水下環境資訊，最深可潛至100米水底。

相關字詞﹕火警 新冠病毒 消防處

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