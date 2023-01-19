緊急救護召喚88%達標 24年新低 消防：第五波疫峰1/4人手缺勤 救護車消毒耗時

單日最多2700宗 逾半涉疫

消防處昨日舉行年度總結記者會，總結去年處理逾70.3萬宗緊急救護召喚（見表），其中2至3月、7至9月及12月，可在目標召達時間內到場的緊急救護召喚比例，未能達到服務承諾（92.5%），其餘月份大致維持相關指標。楊恩健稱，隨着疫情放緩，現在每天救護召喚服務回落至2100多宗，約兩成與新冠疫情相關。由於人手和救護資源稍為紓緩，早前被調派至抗疫工作的人員，已陸續安排重返原來崗位。他稱已汲取過往經驗檢討，包括把救護車消毒的程序設於醫院內以節省時間，以及把可協助救護服務的消防員，由原有500至600名增至約1000人，以應付日後其他狀况。

四代調派系統延至明年用

處長：「黑暴」新冠礙物流

至於第四代調派系統，楊指尖沙嘴總部的指揮中心和馬鞍山調派中心已完成硬件安裝，早前已在部分消防車安裝資訊系統測試，料明年全面推行。系統原定今年首季投入服務，用作識別來電者位置、提升地理資訊系統，及新增實時交通資訊，協助消防和救護車更快抵達現場，被問及延遲原因，楊指因應2019年「黑暴」事件和疫情，影響硬件運輸及外國技術人員來港，故需調整時間表。

保安局建議修訂《消防安全（建築物）條例》，楊指公眾諮詢在去年9月完成，全部意見均贊成由消防處和屋宇署介入，為未能符合條例要求的舊樓辦理消防工程提升防火保障；政府正整理公眾就諮詢委員會職能、資助計劃範圍及罰則的看法，最快今年第三季把修例建議提交立法會。

2016年淘大工業村迷你倉發生四級大火，死因庭去年向消防處提出4項建議。楊恩健稱，因應前線消防員心血管健康，處方會定期舉辦講座，並在消防局和救護站設立健體測試站，讓人員定期監察個人健康；每3年安排相關人員修讀涵蓋現場事故管理等的課程；去年亦曾在工廈舉行防火演習；處方已建立監察信息發放的平台，最快今年首季落實，監察前線人員在信息接收和跟進的情况。

消防隊長職缺逾半

投考者半數未過體測

招聘工作方面，消防處預計今年招聘771人，包括141名主任級和630名員佐級人員。其中消防隊長招聘上有一定困難，如去年需聘請119人，最後只聘請到53人，主因是約一半投考者未能通過體能測試；又估計現時主任級人手仍欠139人，即約12.5%。

另外，去年消防接獲1014宗攀山拯救行動，較疫情前2018年的242宗，增近3.2倍；去年死亡人數為21，較2021年增7人。除了加強宣傳，處方將研發流動應用程式，內置資訊地圖顯示各搜救隊的行動路線和位置，讓指揮官規劃和調配，提升搜救水平。