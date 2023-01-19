暴動罪脫上訴案 陳虹秀等答辯方：記憶模糊 重審不公

押後半年內裁決

兩宗裁定被告罪名不成立案件，包括2019年8．31灣仔暴動案和十一國慶灣仔串謀暴動案，是首宗律政司就暴動無罪裁決提出上訴的案件，共涉13名答辯人，當中只有8．31案的賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜及「陣地社工」陳虹秀4人出席上訴庭聆訊；另9名答辯人已離港，法庭早前發出拘捕令。

代表陳虹秀的資深大律師潘熙陳辭，即使接納片段拍攝到陳身處現場，她亦僅現身幾秒鐘，沒有與示威者傾談，集結者相距甚遠，原審法官考慮她沒有與示威者集結，向警方「嗌咪」雖然令警員不快，但不構成暴動，裁斷合理。

辯：遠離集結 官：不可遠距指揮？

高等法院首席法官潘兆初隨即質疑，若有人從遠處「嗌咪」指揮示威者如何集結，是否參與暴動；上訴庭法官彭寶琴亦舉例，若有3人霸佔10條街，有共同目的破壞社會安寧，「呢3個人唔係集結在一起？唔係參與暴動？」潘熙回答，應有其他控罪處理彭官舉例的行為，而且兩例子均不是陳虹秀的情况，但同意兩個例子均有可能涉參與暴動。

潘熙續稱，原審區院法官沈小民已離任，不可能發還予他重審，加上當年審訊時沒有問及陳虹秀以什麼行為鼓勵暴動，重審變相讓控方可修補缺陷，對陳不公。律政司則反駁，本案控罪嚴重，若上訴庭認為原審法官出錯，交由另一名法官重審，再次考慮整體證供，不會造成不公。

另外，各答辯人申請由每周到警署報到，縮減至每月報到一次，重申各人已擔保逾一年，一直遵守條件。法官潘兆初一度質疑兩名答辯人昨天遲到，「表現唔係幾好喎」，但最終批准改為每月報到一次。

【案件編號：CACC 277、278/21】

（反修例風暴）